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18 марта 2020, среда, 14:14 295
Мир 2020-03-18T14:21:27+02:00
Українські Новини
Швеция закрывает въезд для иностранцев из-за пандемии коронавируса

Швеция закрывает въезд для иностранцев из-за пандемии коронавируса

Елизавета Кесельман
Швеция, Коронавирус, Закрытие границ, Коронавирус в Швеци
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Коронавирус. Скриншот видео CBS News

Пандемия коронавируса ежедневно набирает обороты по всему миру. Так, многие страны начали массово закрывать границы. На днях правительство Швеции заявило о закрытии границ для иностранцев в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в сообщении шведского правительства.

"Сегодня, после призыва Европейского Совета и Комиссии, правительство приняло решение временно прекратить ненужные поездки в Швецию с целью смягчения последствий вспышки коронавируса и сокращения распространения вируса Covid-19", - говорится в сообщении.

Сообщается, что запрет на въезд вступает в силу с 19 марта и продлится как минимум 30 дней.

Как сообщали Українські Новини, Израиль объявил тотальный карантин и усилил контроль изоляции граждан.

Кроме того, на время карантина в Украине отменили военный призыв.

Тем временем первую смерть от коронавируса зафиксировали в Молдове.

Также в Италии готовятся тестировать первую вакцину от коронавируса.

Кроме того, в Турции зафиксировали первую смерть от коронавируса.

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