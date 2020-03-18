Швеция закрывает въезд для иностранцев из-за пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса ежедневно набирает обороты по всему миру. Так, многие страны начали массово закрывать границы. На днях правительство Швеции заявило о закрытии границ для иностранцев в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в сообщении шведского правительства. "Сегодня, после призыва Европейского Совета и Комиссии, правительство приняло решение временно прекратить ненужные поездки в Швецию с целью смягчения последствий вспышки коронавируса и сокращения распространения вируса Covid-19", - говорится в сообщении. Сообщается, что запрет на въезд вступает в силу с 19 марта и продлится как минимум 30 дней. Как сообщали Українські Новини, Израиль объявил тотальный карантин и усилил контроль изоляции граждан. Кроме того, на время карантина в Украине отменили военный призыв. Тем временем первую смерть от коронавируса зафиксировали в Молдове. Также в Италии готовятся тестировать первую вакцину от коронавируса. Кроме того, в Турции зафиксировали первую смерть от коронавируса.