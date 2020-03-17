Киев не намерен увеличивать количество автобусов в связи с закрытием метро

В то время, как в Киеве метрополитен будет закрыт с 23:00 вторника, 17 марта, до 3 апреля из-за карантина, Киевская городская государственная администрация (КГГА) не намерена увеличивать количество автобусов в связи с закрытием метрополитена из-за карантина. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"Никто не будет увеличивать количество автобусов, поскольку все горожане должны быть дома", - сказал он.

Также, по его словам, с 18 марта будут действовать специальные маршруты для подвоза на работу сотрудников стратегически важных предприятий

Кроме того, заходить в общественный транспорт можно будет только в масках.

Как сообщали Українськi Новини, экспресс-тесты на коронавирус в Киеве будут делать только при наличии симптомов.

Также в Киеве нашли коронавирус у студента и женщины, которая вернулась из Франции.

Тем временем, в Киеве закупят медицинские маски на 10 миллионово гривен.

Ранее сообщалось о том, что Центральный вокзал Киева прекращает пассажирские перевозки с 18 марта.