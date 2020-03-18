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18 марта 2020, среда, 10:58 99
Силовые структуры 2020-03-18T10:59:39+02:00
Українські Новини
Новый генпрокурор не носит маску, но часто использует антисептик

Новый генпрокурор не носит маску, но часто использует антисептик

Жора Шокин
Генпрокурор, Карантин, Профилактика, Венедиктов, Коронавирус, Офис Генпрокурора, антисептик
Зеленский поздоровался с Венедиктовой в парламенте. Фото: https://bigkiev.com.ua/
Зеленский поздоровался с Венедиктовой в парламенте. Фото: https://bigkiev.com.ua/

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, которая не будет увольнять своих заместителей, не носит маску, но часто использует антисептик для рук во время карантина для предотвращения распространения коронавируса, которым за последние сутки заболело 12 тыс человек.

Об этом она сообщила Українським Новинам.

"Макси нет, но руки антисептиком (обрабатываю)", - сказала Венедиктова.

Также для профилактики новый генпрокурор пьет много воды.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский назначил генеральным прокурором Ирину Венедиктову, которую в декабре назначили и.о. деректора ГБР. Немного ранее Верховная Рада одобрила назначение генеральным прокурором Ирины Венедиктовой. А 5 марта Рада отправила в отставку генпрокурора Руслана Рябошапку.

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