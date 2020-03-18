Новий генпрокурор не носить маску, але часто використовує антисептик

Зеленський привітався з Венедіктовою в парламенті. Фото: https://bigkiev.com.ua/

Зеленський привітався з Венедіктовою в парламенті. Фото: https://bigkiev.com.ua/

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, яка не буде звільняти своїх заступників, не носить маску, але часто використовує антисептик для рук під час карантину для запобігання поширенню коронавіруса, яким за останню добу захворіло 12 тис. осіб.

Про це вона повідомила Українським Новинам.

"Маски немає, але руки антисептиком (обробляю)", - сказала Венедіктова.

Також для профілактики новий генпрокурор п'є багато води.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський призначив генеральним прокурором Ірину Венедіктову, яку в грудні призначили в. о. деректора ДБР. Трохи раніше Верховна Рада схвалила призначення генеральним прокурором Ірини Венедіктової. А 5 березня Рада відправила у відставку генпрокурора Руслана Рябошапку.