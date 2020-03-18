Венедиктова не планирует увольнять своих заместителей

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не планирует увольнять заместителей генпрокурора, в частности Виктора Трепака и Гюндуза Мамедова.

Об этом она сообщила Українським Новинам.

"Ушел только Чумак по собственному желанию, теперь нужно наполнять прокуратуру, а не обескровливать ее. Все, кто хочет и может честно и профессионально работать, - для всех есть шанс показать себя", - сказала Ирина Венедиктова.

По ее словам, такой шанс имеют и Виктор Трепак и Гюндуз Мамедов, а также руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий.

"Я думаю, что они могут дать хороший результат", - подчеркнула генпрокурор.

Как сообщали Українськi Новини, президент Владимир Зеленский 17 марта назначил Ирину Венедиктову на должность генерального прокурора.

Ранее сообщалось о том, что после того, как бывшему генеральному прокурору Руслану Рябошапке Верховная Рада выразила недоверие 5 марта, исполняющим обязанности генерального прокурора стал Виктор Чумак. 17 марта он подал в отставку.