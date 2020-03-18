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18 марта 2020, среда, 10:40 277
Судебная власть 2020-03-18T11:14:56+02:00
Українські Новини
Венедиктова не планирует увольнять своих заместителей

Венедиктова не планирует увольнять своих заместителей

Елена Новикова
генеральный прокурор Украины, Назар Холодницкий, Гюндуз Мамедов, Виктор Чумак, Виктор Трепак, Ирина Венедиктова
Ирина Венедиктова. Фото: 24tv.ua
Ирина Венедиктова. Фото: 24tv.ua

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не планирует увольнять заместителей генпрокурора, в частности Виктора Трепака и Гюндуза Мамедова.

Об этом она сообщила Українським Новинам.

"Ушел только Чумак по собственному желанию, теперь нужно наполнять прокуратуру, а не обескровливать ее. Все, кто хочет и может честно и профессионально работать, - для всех есть шанс показать себя", - сказала Ирина Венедиктова.

По ее словам, такой шанс имеют и Виктор Трепак и Гюндуз Мамедов, а также руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий.

"Я думаю, что они могут дать хороший результат", - подчеркнула генпрокурор.

Как сообщали Українськi Новини, президент Владимир Зеленский 17 марта назначил Ирину Венедиктову на должность генерального прокурора.

Ранее сообщалось о том, что после того, как бывшему генеральному прокурору Руслану Рябошапке Верховная Рада выразила недоверие 5 марта, исполняющим обязанности генерального прокурора стал Виктор Чумак. 17 марта он подал в отставку.

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