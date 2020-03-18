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  • Стимулирует иммунитет и укрепляет организм. Какие еще есть полезные свойства имбиря
18 марта 2020, среда, 06:50 209
Lifestyle 2020-03-18T06:50:01+02:00
Українські Новини
Стимулирует иммунитет и укрепляет организм. Какие еще есть полезные свойства имбиря

Стимулирует иммунитет и укрепляет организм. Какие еще есть полезные свойства имбиря

Елена Новикова
Интер, Полезная программа, Полезные свойства, Имбирь, Повышение иммунитета, Корень имбиря

Повысить и укрепить иммунитет можно с помощью многих продуктов питания, травяных чаев и даже эфирных масел. Один из таких продуктов – имбирь. Подробнее том, какие полезные свойства у имбиря, а такоже о том, кому противопоказан этот продукт, рассказывают эксперты проекта "Полезная программа". Об этом сообщает пресс-служба телеканала "Интер".

"Имбирь – король пряностей, он обладает мощными лечебными свойствами, так как содержит большое количество питательных веществ и биологически активных соединений, которые оказывают положительное воздействие на весь организм", – утверждает диетолог Борис Скачко.

Полезные свойства имбиря

  • содержит витамины А, В, С;
  • полезные микроэлементы (магний, железо, цинк, калий, фосфор);
  • обладает мощным антиоксидантным и противовоспалительным действием;
  • стимулирует работу иммунной системы;
  • укрепляет организм;
  • помогает в борьбе с инфекциями и вирусами, в том числе коронавирусом.

Противопоказания к применению имбиря

  • гастрит;
  • язва желудка;
  • заболевания ЖКТ;
  • заболевания печени;
  • заболевания сердечно-сосудистой системы;
  • беременность и лактация.

Отмечается и то, что детям до 3-х лет давать имбирь рекомендуется.

Также имбирь ускоряет обмен веществ и подходит для похудения.

"Лично мне проблему лишних килограммов помог решить имбирный коктейль. Рецепт очень прост: 1 ст. ложку имбиря, 1 лимон без кожуры, 1 свежий огурец, пучок петрушки, 1 ст. ложку сока алоэ вера залить 0,5 стакана воды, взбить в блендере и пить за 3 часа до сна. Во-первых, такой витаминный коктейль дарит чувство сытости, а во-вторых, после недели его употребления организм скажет вам спасибо", – рассказывает Наталья Валевская.

Подробнее об имбире можно узнать в "Полезной программе" 18 марта в 10:00.

 

Ранее Українські Новини сообщали о том, какие полезные свойства у горчицы и граната.

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