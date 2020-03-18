Стимулирует иммунитет и укрепляет организм. Какие еще есть полезные свойства имбиря

Повысить и укрепить иммунитет можно с помощью многих продуктов питания, травяных чаев и даже эфирных масел. Один из таких продуктов – имбирь. Подробнее том, какие полезные свойства у имбиря, а такоже о том, кому противопоказан этот продукт, рассказывают эксперты проекта "Полезная программа". Об этом сообщает пресс-служба телеканала "Интер". "Имбирь – король пряностей, он обладает мощными лечебными свойствами, так как содержит большое количество питательных веществ и биологически активных соединений, которые оказывают положительное воздействие на весь организм", – утверждает диетолог Борис Скачко. Полезные свойства имбиря содержит витамины А, В, С; полезные микроэлементы (магний, железо, цинк, калий, фосфор); обладает мощным антиоксидантным и противовоспалительным действием; стимулирует работу иммунной системы; укрепляет организм; помогает в борьбе с инфекциями и вирусами, в том числе коронавирусом. Противопоказания к применению имбиря гастрит; язва желудка; заболевания ЖКТ; заболевания печени; заболевания сердечно-сосудистой системы; беременность и лактация. Отмечается и то, что детям до 3-х лет давать имбирь рекомендуется. Также имбирь ускоряет обмен веществ и подходит для похудения. "Лично мне проблему лишних килограммов помог решить имбирный коктейль. Рецепт очень прост: 1 ст. ложку имбиря, 1 лимон без кожуры, 1 свежий огурец, пучок петрушки, 1 ст. ложку сока алоэ вера залить 0,5 стакана воды, взбить в блендере и пить за 3 часа до сна. Во-первых, такой витаминный коктейль дарит чувство сытости, а во-вторых, после недели его употребления организм скажет вам спасибо", – рассказывает Наталья Валевская. Подробнее об имбире можно узнать в "Полезной программе" 18 марта в 10:00. Ранее Українські Новини сообщали о том, какие полезные свойства у горчицы и граната.