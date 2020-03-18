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18 марта 2020, среда, 06:11 691
Общество 2020-03-18T08:04:56+02:00
Українські Новини
Где в Украине заказать доставку лекарств на дом

Где в Украине заказать доставку лекарств на дом

Таня Войтюк
Лекарства, Карантин, Аптеки, Медикаменты, Коронавирус, Доставка, карантин в Украине, Карантин из-за коронавируса
Лекарства. Фото: pixabay
Лекарства. Фото: pixabay

С 17 марта в Украине ввели жесткий карантин, на время которого закрылись все публичные места, работают исключительно аптеки, продуктовые магазины и заправки. Людям советуют как можно реже выходить на улицу и в связи с этим все необходимые вещи будут доставлять при помощи служб доставки. О том, где заказывать лекарства сообщает "24 канал".

Согласно Закону Украины "О лекарственных средствах" доставка медикаментов является незаконной, но сайт Liki24 использует другую политику. Когда человек делает заказ, он фактически подписывает договор поручения. После этого курьеры имеют право покупать лекарства в аптеке от имени заказчика.

Такая доставка действует в городах: Винница, Ивано-Франковск, Полтава, Хмельницкий, Луцк, Кривой Рог, Сумы, Мариуполь, Ужгород, Ровно, Херсон, Кременчуг, Краматорск, Черкассы – стоит 89 гривен. А в Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Запорожье, Днепре – 99 гривен.

Доставка "Новой почтой" стоит – 49 гривен, получатель оплачивает стоимость услуг почты.

Большинство аптек имеют собственную доставку, но из-за закона, эти аптеки не доставляют лекарственные средства.

Мининфраструктуры разработает постановление Кабмину, которое позволит "Укрпочте" доставлять лекарства и медсредства на период карантина в случае необходимости.

Как сообщали Українські Новини, в Украине лабораторно подтвердили 14 случаев заражения коронавирусом.

Также в ВОЗ назвали препарат, которым можно безопасно сбивать температуру во время коронавируса.

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