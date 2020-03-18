Где в Украине заказать доставку лекарств на дом

Согласно Закону Украины "О лекарственных средствах" доставка медикаментов является незаконной, но сайт Liki24 использует другую политику. Когда человек делает заказ, он фактически подписывает договор поручения. После этого курьеры имеют право покупать лекарства в аптеке от имени заказчика.

Такая доставка действует в городах: Винница, Ивано-Франковск, Полтава, Хмельницкий, Луцк, Кривой Рог, Сумы, Мариуполь, Ужгород, Ровно, Херсон, Кременчуг, Краматорск, Черкассы – стоит 89 гривен. А в Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Запорожье, Днепре – 99 гривен.

Доставка "Новой почтой" стоит – 49 гривен, получатель оплачивает стоимость услуг почты.

Большинство аптек имеют собственную доставку, но из-за закона, эти аптеки не доставляют лекарственные средства.

Мининфраструктуры разработает постановление Кабмину, которое позволит "Укрпочте" доставлять лекарства и медсредства на период карантина в случае необходимости.

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