Зеленский обратился к украинцам, которые не могут вернуться домой из-за границы

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением, в котором объяснил украинцам за границей, как им вернуться обратно в Украину, где по состоянию на 17 марта зафиксировали 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом он сообщил в ходе обращения к гражданам, передают Українські Новини.

Президент призвал регистрироваться украинцев заграницей в системе МИД "Друг" и звонить в посольства Украины в своих странах. Также он рассказал о сформированных хабах, с которых можно будет бесплатно или почти бесплатно вернуться в Украину.

Зеленский призвал возвращаясь в страну на автобусах, ознакомиться с ограничениями стран, через которые пролегает ваш путь, а также со списком работающих контрольно-пропускных пунктах.

Помимо этого он призвал оставаться дома, смотреть хорошие фильмы и читать книжки. Президент рекомендует: "Музей покинутих секретів" Оксаны Забужко, романы Чака Паланика и французский фильм "1+1".

Как сообщали Українські Новини, в Украине ввели общенациональный карантин в связи с пандемией коронавируса.

Также в ВОЗ назвали препарат, которым можно безопасно сбивать температуру во время коронавируса.