В период карантина McDonald's будет доставлять еду через Glovo и McDrive

В то время, когда в Киеве продолжают работать некоторые стихийные рынки, кофейни и киоски, Компания McDonald's Ukraine намерен работать с доставкой еды через Glovo и McDrive в период карантина. Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Кабинет Министров принял решение об ограничении работы всех заведений общественного питания для предупреждения распространения коронавируса на период с 17 марта по 3 апреля 2020 года, поэтому McDonald's закрывает свои двери в этот период. Согласно решению правительства, украинцы могут заказать доставку еды онлайн, поэтому мы продолжаем обеспечивать бесконтактные заказы через приложение Glovo и McDrive", - сказано в нем.

Отмечается, что компания усилила меры безопасности и стандарты качества.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров ввел карантин для предотвращения распространения коронавируса с 12 марта по 3 апреля.

В рамках карантина правительство решило закрыть заведения питания, развлечений и услуг и запретить работу метрополитена с 17 марта.