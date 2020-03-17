подписаться на рассылку
26.9 27.9
29.1 30.9
˟
17 марта 2020, вторник, 17:16 751
Общество 2020-03-17T17:22:40+02:00
Українські Новини
В период карантина McDonald's будет доставлять еду через Glovo и McDrive

В период карантина McDonald's будет доставлять еду через Glovo и McDrive

Елена Новикова
Карантин, Glovo, доставка еды, McDonald's Ukraine, карантин в Украине, McDrive
McDonald's. Фото: todayifoundout.com
McDonald's. Фото: todayifoundout.com

В то время, когда в Киеве продолжают работать некоторые стихийные рынки, кофейни и киоски, Компания McDonald's Ukraine намерен работать с доставкой еды через Glovo и McDrive в период карантина. Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Кабинет Министров принял решение об ограничении работы всех заведений общественного питания для предупреждения распространения коронавируса на период с 17 марта по 3 апреля 2020 года, поэтому McDonald's закрывает свои двери в этот период. Согласно решению правительства, украинцы могут заказать доставку еды онлайн, поэтому мы продолжаем обеспечивать бесконтактные заказы через приложение Glovo и McDrive", - сказано в нем.

Отмечается, что компания усилила меры безопасности и стандарты качества.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров ввел карантин для предотвращения распространения коронавируса с 12 марта по 3 апреля.

В рамках карантина правительство решило закрыть заведения питания, развлечений и услуг и запретить работу метрополитена с 17 марта.

Больше новостей о: Карантин Glovo доставка еды McDonald's Ukraine карантин в Украине McDrive

В Киеве открылся новый ресторан McDonald's Ukraine...
Курьеры Glovo митинговали под киевским офисом комп...
Киев не намерен увеличивать количество автобусов в...
Разумков подписал закон о борьбе с распространение...
Киевское метро закроют сегодня в 23:00
Зеленский назначил генпрокурором Венедиктову
Новости
Врио директора ГБР стал замдиректора Александр Соколов 17:52
Бойко предложил повысить зарплаты врачам на время кризиса 17:40
Учителям планируют выплачивать среднюю зарплату за удаленную работу в период карантина 17:38
Главой Минэнерго впервые может стать женщина 17:38
ПАСЕ отменила весеннюю сессию из-за коронавируса 17:34
больше новостей
Самолет с эвакуированными из Италии украинцами ожидают в Борисполе к 23.00 20:33
Решение закрыть метро принято, – Гончаренко 22:41
Препараты и медицинские изделия для борьбы с коронавирусом хотят освободить от пошлины на ввоз 21:27
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирусом заразились уже 168 тыс. человек, за сутки 670 погибших. Данные на 16 марта 08:40 Карта
Киев с завтрашнего дня ограничивает въезд и выезд 12:44
больше новостей
Ярославский договорился с Джеком Ма, и в Украину едут тест-системы на короновирус 08:46
За нарушение карантина грозит штраф 170 тыс. гривен и 8 лет тюрьмы: Рада приняла закон 08:53
Рада запретила штрафовать украинцев за просрочку уплаты коммуналки на время карантина 09:45
Зеленский. Скриншот видеообращения
Зеленский обратился к украинцам о временных мерах из-за карантина: полное обращение 17:43
Черкассы закрываются на карантин. Работать будут только продмаги и аптеки 13:38
больше новостей
Украинские аэропорты сегодня приняли 22 международных рейса с украинцами, планируется - еще 25
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok