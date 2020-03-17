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17 марта 2020, вторник, 17:34 95
Мир 2020-03-17T17:40:27+02:00
Українські Новини
ПАСЕ отменила весеннюю сессию из-за коронавируса

ПАСЕ отменила весеннюю сессию из-за коронавируса

Ярина Вацяк
ПАСЕ, Коронавирус, Коронавирус в мире, Пандемия коронавируса
ПАСЕ. Фото: coe.int
ПАСЕ. Фото: coe.int

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отменила весеннюю сессию, запланированную на 20-24 апреля, из-за вспышки коронавируса, после того, как отменила ряд заседаний.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПАСЕ от 16 марта, передают Українськi Новини.

"Весенняя пленарная сессия ПАСЕ, запланированная на 20-24 апреля 2020 года, была отменена из-за вспышки коронавируса COVID-19", - говорится в нем.

Указано, что президент ПАСЕ Рик Дэмс проконсультировался с Бюро ассамблеи перед тем, как отменить сессию.

При принятии соответствующего решения учитывались ограничения на поездки и карантинные меры, введенные рядом государств - членов Совета Европы.

В частности, учитывались решения, принятые Францией, которая является принимающей страной.

Как сообщали Українськi Новини, председатель Верховной Рады Дмитрий Разуков подписал закон о борьбе с распостранением коронавируса.

Кабинет Министров ввел карантин для предотвращения распространения коронавируса с 12 марта по 3 апреля.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса Covid-19 в мире.

Тем временем, в Китае, где идет спад эпидемии коронавируса, за сутки погибли 13 человек.

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