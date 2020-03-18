Долар досяг позначки 27. Курс валют від НБУ в середу

В той час, як долар на "чорному" ринку стрімко дорожчає через коронавірус, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 18 березня, на 53,17 коп. до 27,0566 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.



У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17 березня, на 43,59 коп. до 26,5249 UAH/USD.



Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 32,6979 1 долар США 27,0566 1 швейцарський франк 28,1400 10 ієн 2,5291 10 російських рублів 3,6067 1 євро 29,7271

Як повідомляли Українські Новини, населення купило $300 млн за перший тиждень кризи.



НБУ рекомендує у період карантину користуватися безготівковим розрахунком.



Крім того, в банківській системі утворився дефіцит готівкової валюти. Через припинення авіаперевезень та закриття кордонів готівкові долари і євро доставляються в Україну із затримкою.



Тим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 17 березня, на 43,59 коп. до 26,5249 UAH/USD.