підписатися на розсилку
26.9 27.9
29.1 30.9
˟
18 березня 2020, середа, 06:00 6
Економіка 2020-03-18T06:30:02+02:00
Українські Новини
Долар досяг позначки 27. Курс валют від НБУ в середу

Долар досяг позначки 27. Курс валют від НБУ в середу

Валерия Драгомирова
Курс валют, Нацбанк, курс долара, курс євро
Долар
Долар

В той час, як долар на "чорному" ринку стрімко дорожчає через коронавірус, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 18 березня, на 53,17 коп. до 27,0566 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17 березня, на 43,59 коп. до 26,5249 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 32,6979
1 долар США 27,0566
1 швейцарський франк 28,1400
10 ієн 2,5291
10 російських рублів 3,6067
1 євро 29,7271

Як повідомляли Українські Новини, населення купило $300 млн за перший тиждень кризи.

НБУ рекомендує у період карантину користуватися безготівковим розрахунком.

Крім того, в банківській системі утворився дефіцит готівкової валюти. Через припинення авіаперевезень та закриття кордонів готівкові долари і євро доставляються в Україну із затримкою.

Тим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 17 березня, на 43,59 коп. до 26,5249 UAH/USD.

Більше новин про: Курс валют Нацбанк курс долара курс євро

У банківській системі утворився дефіцит готівкової...
Долар підскочив на гривню у київських обмінниках. ...
Долар і євро злетіли: курс валют в обмінниках на п...
НБУ обвалив гривню на 60 копійок: курс нацвалюти н...
В Україні зафіксовано 14 випадків зараження коронавірусом. Два летальні
Зеленський призначив генпрокурором Венедіктову
Новини
Мережа АТБ розробила норми продажу продовольчих товарів, щоб захистити покупців від панікерів і спекулянтів 23:40
Парацетамол і бульйон: 60-річна британка розповіла про свій досвід боротьби з коронавірусом 23:10
Зеленський виступив з відеозверненням
Зеленський звернувся до українців, які не можуть повернутися додому з-за кордону 22:05
У Чернівцях скасували пільговий проїзд для пенсіонерів на час карантину 21:52
Суд заарештував підозрюваного у вбивстві Гандзюк Левіна до 2 квітня 21:26
більше новин
Тернопіль з вівторка закриє всі заклади, крім продуктових магазинів і аптек 10:52
Через пандемію коронавірусу в США почали масово скуповувати вогнепальну зброю 10:48
Через коронавірус в Україні померла молода дівчина 20:56
В Kharkiv Palace відбулося засідання першого в Україні антикризового штабу на чолі з Ярославським 16:42
Ярославський домовився з Джеком Ма, і в Україну їдуть тест-системи на короновірус 08:45
більше новин
Тернопіль з вівторка закриє всі заклади, крім продуктових магазинів і аптек 10:52
Мерія Києва закриває торгові центри, спортклуби та ресторани - працюватимуть лише аптеки та продуктові 12:18
Українці мають самостійно повертатися з Єгипту, - Держприкордонслужба 13:45
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус забрав життя вже 7 тис. осіб. Дані на 17 березня 09:00
Рада скасувала пленарні засідання через карантин 09:40
більше новин
Разумков підписав закон про боротьбу з розповсюдженням коронавірусу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok