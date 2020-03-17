Київ не має наміру збільшувати кількість автобусів у зв'язку з закриттям метро

В той час, як у Києві метрополітен буде закритий з 23:00 вівторка, 17 березня, до 3 квітня через карантин, Київська міська державна адміністрація (КМДА) не має наміру збільшувати кількість автобусів у зв'язку з закриттям метрополітену через карантин. Про це на брифінгу повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. "Ніхто не буде збільшувати кількість автобусів, оскільки всі городяни повинні бути вдома", - сказав він. Також, за його словами, з 18 березня будуть діяти спеціальні маршрути для підвезення на роботу співробітників стратегічно важливих підприємств. Крім того, заходити в громадський транспорт можна буде тільки в масках. Як повідомляли Українські Новини, експрес-тести на коронавірус в Києві будуть робити тільки при наявності симптомів. У Києві знайшли коронавірус у студента і жінки, яка повернулася з Франції. Тим часом в Києві закуплять медичні маски на 10 миллионово гривень. Раніше повідомлялося про те, що Центральний вокзал Києва припиняє пасажирські перевезення з 18 березня.