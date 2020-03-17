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17 березня 2020, вівторок, 17:02 10
Суспільство 2020-03-17T17:15:01+02:00
Українські Новини
Київ не має наміру збільшувати кількість автобусів у зв'язку з закриттям метро

Київ не має наміру збільшувати кількість автобусів у зв'язку з закриттям метро

Елена Новикова
КМДА, Микола Поворозник, Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Києві, карантин в Києві
Автобуси. Фото: КМДА
Автобуси. Фото: КМДА

В той час, як у Києві метрополітен буде закритий з 23:00 вівторка, 17 березня, до 3 квітня через карантин, Київська міська державна адміністрація (КМДА) не має наміру збільшувати кількість автобусів у зв'язку з закриттям метрополітену через карантин. Про це на брифінгу повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Ніхто не буде збільшувати кількість автобусів, оскільки всі городяни повинні бути вдома", - сказав він.

Також, за його словами, з 18 березня будуть діяти спеціальні маршрути для підвезення на роботу співробітників стратегічно важливих підприємств.

Крім того, заходити в громадський транспорт можна буде тільки в масках.

Як повідомляли Українські Новини, експрес-тести на коронавірус в Києві будуть робити тільки при наявності симптомів.

У Києві знайшли коронавірус у студента і жінки, яка повернулася з Франції.

Тим часом в Києві закуплять медичні маски на 10 миллионово гривень.

Раніше повідомлялося про те, що Центральний вокзал Києва припиняє пасажирські перевезення з 18 березня.

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