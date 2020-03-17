Украинских туристов эвакуируют из Египта в течении трех дней

В то время, как Кабмин установит предельную стоимость авиабилетов в Украине, министерство иностранных дел заверяет, что украинские туристы будут эвакуированы из Египта в течение 3 дней.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы МИДа, передают Українськi Новини.

"Украинские граждане, находящиеся в Египте, вернутся домой в течение последующих 3 дней", - говорится в нем.

По данным МИДа, все туристические операторы выполняют обязательства по возвращению туристов в Украину.

"Ситуация с возвращением туристов в Украину с г. Шарм эль-Шейх и Хургада полностью контролируемая. Все без исключения туроператоры выполняют взятые на себя обязательства. Ожидается, что туристы, которые оказались в некоторых отелях под карантином, вернутся в Украину в течение следующих трех дней", - сказано в сообщении.

В то же время МИД в очередной раз призвал украинцев воздержаться от любых поездок за границу, в том числе если туроператоры или авиакомпании продолжат продавать туры.

Как сообщали Українськi Новини, JoinUp начал эвакуировать украинских туристов из Египта.

Также с круизного лайнера Grand Princess, который был изолирован у берегов Калифорнии в связи с коронавирусной эпидемией, удалось вывезти 46 украинцев, которые приземлились в аэропорту "Борисполь".

Ранее цены на билеты МАУ резко повысились за сутки до закрытия границы Украины.