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17 марта 2020, вторник, 14:29 21
Политика 2020-03-17T14:29:46+02:00
Українські Новини
Украинских туристов эвакуируют из Египта в течении трех дней

Украинских туристов эвакуируют из Египта в течении трех дней

Ольга Фандорина
МИД, Египет, Эвакуация, эвакуация украинцев из Египта
Египет. Фото: otdoxnite.ru
Египет. Фото: otdoxnite.ru

В то время, как Кабмин установит предельную стоимость авиабилетов в Украине, министерство иностранных дел заверяет, что украинские туристы будут эвакуированы из Египта в течение 3 дней.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы МИДа, передают Українськi Новини.

"Украинские граждане, находящиеся в Египте, вернутся домой в течение последующих 3 дней", - говорится в нем.

По данным МИДа, все туристические операторы выполняют обязательства по возвращению туристов в Украину.

"Ситуация с возвращением туристов в Украину с г. Шарм эль-Шейх и Хургада полностью контролируемая. Все без исключения туроператоры выполняют взятые на себя обязательства. Ожидается, что туристы, которые оказались в некоторых отелях под карантином, вернутся в Украину в течение следующих трех дней", - сказано в сообщении.

В то же время МИД в очередной раз призвал украинцев воздержаться от любых поездок за границу, в том числе если туроператоры или авиакомпании продолжат продавать туры.

Как сообщали Українськi Новини, JoinUp начал эвакуировать украинских туристов из Египта.

Также с круизного лайнера Grand Princess, который был изолирован у берегов Калифорнии в связи с коронавирусной эпидемией, удалось вывезти 46 украинцев, которые приземлились в аэропорту "Борисполь".

Ранее цены на билеты МАУ резко повысились за сутки до закрытия границы Украины.

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