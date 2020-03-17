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17 марта 2020, вторник, 12:28 1102
Общество 2020-03-17T14:15:03+02:00
Українські Новини
JoinUp начал эвакуировать украинских туристов из Египта

JoinUp начал эвакуировать украинских туристов из Египта

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эвакуация украинцев, карантин в Украине, эвакуация украинцев из Египта
Первые рейсы из Египта уже в Украине
Первые рейсы из Египта уже в Украине

В то время, как Кабмин установит предельную стоимость авиабилетов в Украине, туристический оператор компания JoinUp начала эвакуацию своих украинских туристов из Египта 17 марта.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"План эвакуации согласовывается, и уже на этой неделе - 17 марта, мы начинаем возвращать домой всех вас - 12 452 туристов Join UP, находящихся в Египте. Детали о возврате вы получите от ваших отельных гидов. По нашим предварительным расчетам, на возвращение всех уйдет 3-4 дня", - говорится в нем. 

Согласно сообщению, в аэропорту прибытия сотрудники аэропорта совместно с представителями Минздрава будут проводить досмотр пассажиров в соответствии с утвержденными инструкциями.

Первые рейсы из Хургады и Шарм-Ель-Шейха уже прибыли в Борисполь.

Рейсы из Хургады и Шарм-Ель-ШейхаРейсы из Хургады и Шарм-Ель-Шейха

Температурный скрининг пассажиров рейса JoinUp из ЕгиптаТемпературный скрининг пассажиров рейса JoinUp из Египта

Вернувшиеся из Египта украинцы ожидают свой багаж в БорисполеВернувшиеся из Египта украинцы ожидают свой багаж в Борисполе

Как сообщали Українськi Новини, с круизного лайнера Grand Princess, который был изолирован у берегов Калифорнии в связи с коронавирусной эпидемией, удалось вывезти 46 украинцев, которые приземлились в аэропорту "Борисполь".

Также в Кабмине обнародовали полный список ограничений на карантин.

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