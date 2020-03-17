Українських туристів з Єгипту евакуюють протягом трьох днів

В той час, як Кабмін встановить граничну вартість авіаквитків в Україні міністерство закордонних справ запевняє, що українські туристи будуть евакуйовані з Єгипту протягом 3 днів.

Про це сказано в повідомленні прес-служби МЗС, передають Українські Новини.

"Українські громадяни, які перебувають у Єгипті, повернуться додому протягом наступних 3 днів", - йдеться в ньому.

За даними МЗС, всі туристичні оператори виконують зобов'язання щодо повернення туристів в Україну.

"Ситуація з поверненням туристів в Україну з р. Шарм ель-Шейх і Хургада повністю контрольована. Всі без винятку туроператори виконують взяті на себе зобов'язання. Очікується, що туристи, які опинилися у деяких готелях під карантином, повернуться в Україну протягом наступних трьох днів", - сказано в повідомленні.

У той же час МЗС у черговий раз закликав українців утриматися від будь-яких поїздок за кордон, у тому числі якщо туроператори або авіакомпанії продовжать продавати тури.

Як повідомляли Українські Новини, JoinUp почав евакуювати українських туристів з Єгипту.

Також з круїзного лайнера Grand Princess, який був ізольований у берегів Каліфорнії у зв'язку з коронавирусной епідемією, вдалося вивезти 46 українців, які приземлилися в аеропорту "Бориспіль".

Раніше ціни на квитки МАУ різко підвищилися за добу до закриття кордону України.