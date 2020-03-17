підписатися на розсилку
26.9 27.9
29.1 30.9
˟
17 березня 2020, вівторок, 14:29 9
Політика 2020-03-17T14:50:16+02:00
Українські Новини
Українських туристів з Єгипту евакуюють протягом трьох днів

Українських туристів з Єгипту евакуюють протягом трьох днів

Ольга Фандорина
МАУ, Єгипет, МЗС, Туристичні оператори
Єгипет. Фото: otdoxnite.ru
Єгипет. Фото: otdoxnite.ru

В той час, як Кабмін встановить граничну вартість авіаквитків в Україні міністерство закордонних справ запевняє, що українські туристи будуть евакуйовані з Єгипту протягом 3 днів.

Про це сказано в повідомленні прес-служби МЗС, передають Українські Новини.

"Українські громадяни, які перебувають у Єгипті, повернуться додому протягом наступних 3 днів", - йдеться в ньому.

За даними МЗС, всі туристичні оператори виконують зобов'язання щодо повернення туристів в Україну.

"Ситуація з поверненням туристів в Україну з р. Шарм ель-Шейх і Хургада повністю контрольована. Всі без винятку туроператори виконують взяті на себе зобов'язання. Очікується, що туристи, які опинилися у деяких готелях під карантином, повернуться в Україну протягом наступних трьох днів", - сказано в повідомленні.

У той же час МЗС у черговий раз закликав українців утриматися від будь-яких поїздок за кордон, у тому числі якщо туроператори або авіакомпанії продовжать продавати тури.

Як повідомляли Українські Новини, JoinUp почав евакуювати українських туристів з Єгипту.

Також з круїзного лайнера Grand Princess, який був ізольований у берегів Каліфорнії у зв'язку з коронавирусной епідемією, вдалося вивезти 46 українців, які приземлилися в аеропорту "Бориспіль".

Раніше ціни на квитки МАУ різко підвищилися за добу до закриття кордону України.

Більше новин про: МАУ Єгипет МЗС Туристичні оператори

Київська підземка не працюватиме з 23 години через карантин
Зеленський призначив генпрокурором Венедіктову
Новини
Не встигаємо боятися, – чернівецькі журналісти про роботу під час карантину 15:23
Криклій пообіцяв, що "Укрпошта" буде доставляти ліки 14:55
Карантин в Україні можуть продовжити в залежності від епідситуації, - МОЗ 14:37
Українцям компенсують 50% зарплати в разі самоізоляції 14:33
Українських туристів з Єгипту евакуюють протягом трьох днів 14:29
більше новин
Тернопіль з вівторка закриє всі заклади, крім продуктових магазинів і аптек 10:52
Через пандемію коронавірусу в США почали масово скуповувати вогнепальну зброю 10:48
Exitpoll ППІ: У виборчому окрузі 179 із семикратним відривом перемагає Юлія Світлична 20:51
Коронавірус. Фото: freepik
Від коронавірусу загинули понад 6,5 тис. осіб. Дані на 16 березня 08:40 Карта
Друзі померлого фермера охороняють його могилу, щоб рейдери не знищили тіло 11:11
більше новин
Тернопіль з вівторка закриє всі заклади, крім продуктових магазинів і аптек 10:52
Мерія Києва закриває торгові центри, спортклуби та ресторани - працюватимуть лише аптеки та продуктові 12:18
Українці мають самостійно повертатися з Єгипту, - Держприкордонслужба 13:45
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус забрав життя вже 7 тис. осіб. Дані на 17 березня 09:00
Рада скасувала пленарні засідання через карантин 09:40
більше новин
Українські аеропорти сьогодні прийняли 22 міжнародні рейси з українцями, планується - ще 25
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok