подписаться на рассылку
26.9 27.9
29.1 30.9
˟
17 марта 2020, вторник, 12:44 987 Исправлено
Общество 2020-03-17T16:00:05+02:00
Українські Новини
Метро Днипра закроют сегодня в 15:00. Что сейчас происходит в городе

Метро Днипра закроют сегодня в 15:00. Что сейчас происходит в городе

Валерия Драгомирова
Метро, Коронавирус, Днипро, карантин в Днипре
Пустые улицы Днипра. Фото:
Пустые улицы Днипра. Фото: "Днепровская Панорама"

В то время, как киевское метро закроют сегодня в 23:00, Днипровский метрополитен закрывается с 17 марта с 15:00 до 3 апреля для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом говорится в сообщении Днепропетровской областной государственной администрации.

Также сообщается, что с 18 марта с 12:00 прекратят железнодорожные, автобусные и авиаперевозки.

Начальница отдела в управлении транспорта Днепропетровской обладминистрации Ирина Прилипа отмечает, что все внутриобластные маршруты закроют до 3 апреля, контролировать это будет Государственная служба Украины по безопасности на транспорте и Национальная полиция.

Центр города сегодня утром был практически пустой, пишет местный сайт "Днепровская Панорама".

Несмотря на то, что людей на улицах мало, в транспорте далеко не 10-20 человек.
Местные жители говорят, что некоторые сегодня добирались на работу в привычной давке, что ничего не говорит о карантине.

Пустые улицы. Фото: Пустые улицы. Фото: "Днепровская Панорама"

На улице мало людей. Фото: На улице мало людей. Фото: "Днепровская Панорама"

Общественный транспорт. Фото: Общественный транспорт. Фото: "Днепровская Панорама"

В общественном транспорте достаточно людей. Фото: В общественном транспорте достаточно людей. Фото: "Днепровская Панорама"



Как сообщали Українські Новини, харьковское метро закрывается сегодня в 20:00. 

Зеленский просил в своем видеообращении Министерство инфраструктуры запретить с 12:00 18 марта работу метрополитенов, а также железнодорожное, авиационное и автобусное междугороднее пассажирское сообщение.

Также, согласно законопроекту, за нарушение правил карантина будут штрафовать на 170 тысяч гривен.

Тем временем в киевском метрополитене поезда ходят в обычном режиме

Больше новостей о: Метро Коронавирус Днипро карантин в Днипре

Киевское метро закроют сегодня в 23:00...
В сети появился новый фейк о лекарствах от коронав...
В Днипре полиция гонялась за полуголым мужчиной и ...
Решение закрыть метро принято, – Гончаренко...
Киевское метро закроют сегодня в 23:00
Зеленский назначил генпрокурором Венедиктову
Новости
В Google рассказали, как продуктивно работать из дома во время карантина 16:01
В АТБ отмечают повышение спроса на некоторые продукты 15:55
Евро-2020 официально перенесли на новую дату из-за коронавируса 15:54
Тесты на коронавирус будут делать только в случае наличия симптомов, - Кличко 15:40
Население купило $300 млн за первую неделю кризиса 15:32
больше новостей
Самолет с эвакуированными из Италии украинцами ожидают в Борисполе к 23.00 20:33
Решение закрыть метро принято, – Гончаренко 22:41
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирусом заразились уже 168 тыс. человек, за сутки 670 погибших. Данные на 16 марта 08:40 Карта
Препараты и медицинские изделия для борьбы с коронавирусом хотят освободить от пошлины на ввоз 21:27
Киев с завтрашнего дня ограничивает въезд и выезд 12:44
больше новостей
Ярославский договорился с Джеком Ма, и в Украину едут тест-системы на короновирус 08:46
Минздрав Франции назвал препараты, которые категорически нельзя пить при коронавирусе 16:44
За нарушение карантина грозит штраф 170 тыс. гривен и 8 лет тюрьмы: Рада приняла закон 08:53
Рада запретила штрафовать украинцев за просрочку уплаты коммуналки на время карантина 09:45
Зеленский. Скриншот видеообращения
Зеленский обратился к украинцам о временных мерах из-за карантина: полное обращение 17:43
больше новостей
Украинские аэропорты сегодня приняли 22 международных рейса с украинцами, планируется - еще 25
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok