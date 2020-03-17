Метро Днипра закроют сегодня в 15:00. Что сейчас происходит в городе

В то время, как киевское метро закроют сегодня в 23:00, Днипровский метрополитен закрывается с 17 марта с 15:00 до 3 апреля для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом говорится в сообщении Днепропетровской областной государственной администрации.



Также сообщается, что с 18 марта с 12:00 прекратят железнодорожные, автобусные и авиаперевозки.



Начальница отдела в управлении транспорта Днепропетровской обладминистрации Ирина Прилипа отмечает, что все внутриобластные маршруты закроют до 3 апреля, контролировать это будет Государственная служба Украины по безопасности на транспорте и Национальная полиция.



Центр города сегодня утром был практически пустой, пишет местный сайт "Днепровская Панорама".

Несмотря на то, что людей на улицах мало, в транспорте далеко не 10-20 человек.

Местные жители говорят, что некоторые сегодня добирались на работу в привычной давке, что ничего не говорит о карантине.

Пустые улицы. Фото: "Днепровская Панорама"

На улице мало людей. Фото: "Днепровская Панорама"

Общественный транспорт. Фото: "Днепровская Панорама"

В общественном транспорте достаточно людей. Фото: "Днепровская Панорама"





Как сообщали Українські Новини, харьковское метро закрывается сегодня в 20:00.



Зеленский просил в своем видеообращении Министерство инфраструктуры запретить с 12:00 18 марта работу метрополитенов, а также железнодорожное, авиационное и автобусное междугороднее пассажирское сообщение.



Также, согласно законопроекту, за нарушение правил карантина будут штрафовать на 170 тысяч гривен.



Тем временем в киевском метрополитене поезда ходят в обычном режиме.