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17 марта 2020, вторник, 10:42 425
Кабмин 2020-03-17T11:30:03+02:00
Українські Новини
Кабмин закрывает пункты пропуска на границе с Крымом, но обещает пропускать крымчан

Кабмин закрывает пункты пропуска на границе с Крымом, но обещает пропускать крымчан

Кира Молчанова
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Админграница с Крымом. Фото: Крым Реалии
Админграница с Крымом. Фото: Крым Реалии

С сегодняшнего дня Украина закрывает пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели, в том числе на границе с Крымом для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

Работа приостановлена распоряжением Кабмина №291.

Отмечается, что в период закрытия КПВВ в Крым будут пропускать граждан Украины и членов их семей, место жительства которых зарегистрировано в Крыму.

Из Крыма будут пропускать граждан Украины, место жительства которых зарегистрировано за пределами Крыма.

Также будут пропускать лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих из Крыма.

Согласно сообщению, выезд из Крыма других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров приостановил все междугородние пассажирские перевозки по Украине и ограничил городские перевозки до 10 человек в один транспорт с 12:00 18 марта.

После объявления о закрытии границ, цены на билеты МАУ резко повысились.

После этого правительство поручило Министерству инфраструктуры установить предельные тарифы на услуги по авиационным перевозкам для возвращения украинских граждан домой.

Также туристический оператор компания Join Up начнет эвакуацию своих украинских туристов из Египта 17 марта.

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