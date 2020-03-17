Кабмін закриває пункти пропуску на кордоні з Кримом, але обіцяє пропускати кримчан

З сьогоднішнього дня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні, в тому числі на кордоні з Кримом для запобігання поширення коронавірусу. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби, передають Українські Новини. Робота припинена розпорядженням Кабміну №291. Відзначається, що в період закриття КПВВ в Крим будуть пропускати громадян України і членів їх сімей, місце проживання яких зареєстровано в Криму. З Криму будуть пропускати громадян України, місце проживання яких зареєстровано за межами Криму. Також будуть пропускати осіб з метою забезпечення захисту національних інтересів або у зв'язку з виконанням міжнародних зобов'язань, представників дипломатичних установ та гуманітарних місій, що виїжджають з Криму. Згідно з повідомленням, виїзд з Криму інших категорій іноземців та осіб без громадянства здійснюється за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів призупинив усі міжміські пасажирські перевезення по Україні і обмежив міські перевезення до 10 чоловік в один транспорт з 12:00 18 березня. Після оголошення про закриття кордонів, ціни на квитки МАУ різко підвищилися. Після цього уряд доручив Міністерству інфраструктури встановити граничні тарифи на послуги з авіаційних перевезень для повернення українських громадян додому. Також туристичний оператор компанія Join Up почне евакуацію своїх українських туристів з Єгипту 17 березня.