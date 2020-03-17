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17 березня 2020, вівторок, 11:06 6
Кабмін 2020-03-17T11:15:01+02:00
Українські Новини
Кабмін закриває пункти пропуску на кордоні з Кримом, але обіцяє пропускати кримчан

Кабмін закриває пункти пропуску на кордоні з Кримом, але обіцяє пропускати кримчан

Кира Молчанова
Карантин, коронавірус в Україні, Карантин в Україні
Админграница з Кримом. Фото: Реалії Крим
Админграница з Кримом. Фото: Реалії Крим

З сьогоднішнього дня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні, в тому числі на кордоні з Кримом для запобігання поширення коронавірусу.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

Робота припинена розпорядженням Кабміну №291.

Відзначається, що в період закриття КПВВ в Крим будуть пропускати громадян України і членів їх сімей, місце проживання яких зареєстровано в Криму.

З Криму будуть пропускати громадян України, місце проживання яких зареєстровано за межами Криму.

Також будуть пропускати осіб з метою забезпечення захисту національних інтересів або у зв'язку з виконанням міжнародних зобов'язань, представників дипломатичних установ та гуманітарних місій, що виїжджають з Криму.

Згідно з повідомленням, виїзд з Криму інших категорій іноземців та осіб без громадянства здійснюється за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів призупинив усі міжміські пасажирські перевезення по Україні і обмежив міські перевезення до 10 чоловік в один транспорт з 12:00 18 березня.

Після оголошення про закриття кордонів, ціни на квитки МАУ різко підвищилися.

Після цього уряд доручив Міністерству інфраструктури встановити граничні тарифи на послуги з авіаційних перевезень для повернення українських громадян додому.

Також туристичний оператор компанія Join Up почне евакуацію своїх українських туристів з Єгипту 17 березня.

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