Порошенко срочно вылетает в Киев из Испании через Лондон, - СМИ

После того, как появилась информация, что экс-президент Петр Порошенко хочет экстренно вернуться из Италии в Украину из-за закрытия границ, стало известно, что он вылетает в Киев, но прежде заберет своего сына и дочерей из Лондона. Об этом сообщает Страна со ссылкой на источники в партии "Европейская солидарность".

Сообщается, что в ночь с 14 на 15 Петр Порошенко вернется в Украину чартерным рейсом. Однако, сперва он полетит в Лондон, где заберет своего сына Михаила и двух дочерей Александру и Евгению, которые также учатся в Лондоне. И только потом чартер направится в Киев.

Также отмечается, что сумма, которую Петр Порошенко заплатит за перелеты, составил 28 тысяч евро.

Как сообщали Українські Новини, Петр Порошенко пропустил очередной допрос в Государственном бюро расследований из-за того, что находился за границей.

Ранее сообщалось о том, что Александр Дубинский обнародовал видео с концерта репера Face, предположив, что на сцену вышел похожий на сына Порошенко парень и назвал себя русским.