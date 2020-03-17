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17 березня 2020, вівторок, 08:28 5
Верховна Рада і партії 2020-03-17T09:30:05+02:00
Українські Новини
Рада відкрила засідання щодо ситуації з коронавірусом. Частина депутатів у масках

Рада відкрила засідання щодо ситуації з коронавірусом. Частина депутатів у масках

Анна Рудык
Верховна Рада, Коронавірус, коронавірус в Україні, Карантин в Україні
Позачергове засідання Ради. Скріншот: телеканал Рада
Позачергове засідання Ради. Скріншот: телеканал Рада

Верховна Рада відкрила позачергове пленарне засідання для розгляду питань боротьби з коронавірусом.

Про це оголосив голова парламенту Дмитро Разумков, передають Українські Новини.

"Позачергове пленарне засідання Верховної Ради оголошую відкритим", - сказав він.

У залі зареєструвалися 324 парламентарія.

На засіданні присутні прем'єр-міністр Денис Шмигаль і міністр охорони здоров'я Ілля Ємець.

Зазначимо, що віце-спікер Ради і частина депутатів прийшли на засідання у захисних масках.

Депутати в Раді в масках. Скріншот: телеканал РадаДепутати в Раді в масках. Скріншот: телеканал Рада

Наталя Королевська в масці в Раді. Скріншот: телеканал РадаНаталія Королевська в масці в Раді. Скріншот: телеканал Рада

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів призупинив усі міжміські пасажирські перевезення по Україні і обмежив міські перевезення до 10 чоловік в один транспорт з 12:00 18 березня у зв'язку з карантином по всій країні через поширення коронавірусу.

Тим часом у Києві коронавірусом захворів київський студент і туристка, яка побувала у Франції. А 16 березня увечері у Чернівцях померла жінка, яка лежала в лікарні з підозрою на коронавірус.

А 12 березня, в Радомишлі Житомирської області ввели надзвичайний стан через зафіксований випадок коронавірусу. Хворій був 71 рік. Також в місті провели дезінфекцію церкви а 22  тих, хто контактували з жінкою чоловік ізолювали, серед них – двоє мешканців Києва.

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