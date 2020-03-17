Рада відкрила засідання щодо ситуації з коронавірусом. Частина депутатів у масках

Верховна Рада відкрила позачергове пленарне засідання для розгляду питань боротьби з коронавірусом. Про це оголосив голова парламенту Дмитро Разумков, передають Українські Новини. "Позачергове пленарне засідання Верховної Ради оголошую відкритим", - сказав він. У залі зареєструвалися 324 парламентарія. На засіданні присутні прем'єр-міністр Денис Шмигаль і міністр охорони здоров'я Ілля Ємець. Зазначимо, що віце-спікер Ради і частина депутатів прийшли на засідання у захисних масках. Депутати в Раді в масках. Скріншот: телеканал Рада Наталія Королевська в масці в Раді. Скріншот: телеканал Рада Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів призупинив усі міжміські пасажирські перевезення по Україні і обмежив міські перевезення до 10 чоловік в один транспорт з 12:00 18 березня у зв'язку з карантином по всій країні через поширення коронавірусу. Тим часом у Києві коронавірусом захворів київський студент і туристка, яка побувала у Франції. А 16 березня увечері у Чернівцях померла жінка, яка лежала в лікарні з підозрою на коронавірус. А 12 березня, в Радомишлі Житомирської області ввели надзвичайний стан через зафіксований випадок коронавірусу. Хворій був 71 рік. Також в місті провели дезінфекцію церкви а 22 тих, хто контактували з жінкою чоловік ізолювали, серед них – двоє мешканців Києва.