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17 березня 2020, вівторок, 08:15 25
Кабмін 2020-03-17T09:15:41+02:00
Українські Новини
Закривається метро і забороняються пасажирські перевезення: повний список обмежень через карантин

Закривається метро і забороняються пасажирські перевезення: повний список обмежень через карантин

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Києві, Карантин в Україні, карантин в Києві
Кабмін
Кабмін

Кабінет Міністрів призупинив всі міжміські пасажирські перевезення по Україні та обмежив міські перевезення до 10 осіб в один транспорт з 12:00 18 березня в зв'язку з карантином по всій країні через поширення коронавірусу.

Про це йдеться в постанові Кабміну, передають Українськi Новини.

Так, постановою введена заборона залізничних, авіа- і автобусних міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.

Документом, зокрема, заборонено з 18 березня по 3 квітня:

  • на усій території нашої держави регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні;
  • перевезення більше 10 пасажирів одночасно в трамваях, тролейбусах та автомобільному транспорті, в автобусах, які виконують регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах.
  • Крім того, з 17 березня по 3 квітня заборонено перевезення пасажирів метрополітеном в Києві, Харкові та Дніпрі.
  • З 18 березня 2020 до прийняття окремого рішення заборонено перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішніх сполучень (приміському, міському, регіональному та дальньому).
  • При цьому АТ «Укрзалізниця» дозволено здійснювати окремі пасажирські рейси у внутрішньому залізничному сполученні, рішення щодо яких приймається в кожному окремому випадку за погодженням з Мінінфраструктури та МОЗ, або ж міжнародному залізничному сполученні за погодженням Мінінфраструктури, МЗС та Держприкордонслужбою.
  • Також з 17 березня в Україні заборонено проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб. Дозволено лише заходи, необхідні для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
  • З 17 березня заклади громадського харчування (ресторани, кафе), торговельно-розважальні центри, інші заклади розважальної діяльності, фітнес-центри, заклади культури повинні тимчасово припинити свою роботу. Дозволено надавати послуги з громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлення за умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту.
  • Дозволяється торгівля продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення. Також можна здійснювати банківську та страхову діяльність. 
  • Міністерству охорони здоров'я доручено тимчасово припинити планову госпіталізацію та планові операції, крім невідкладних та термінових. Крім того, максимально підготувати та перепрофілювати медичні заклади для прийому та лікування інфікованих хворих у тяжких станах.

Как сообщали Українськi Новини, в Києві на коронавірус захворів київський студент і туристка, яка побувала у Франції.

А 16 березня ввечері в Чернівцях померла жінка, яка лежала в лікарні з підозрою на коронавірус.

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