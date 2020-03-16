Зеленский на "Свободе слова" рассказал какие меры приняты для борьбы с коронавирусом в Украине

Президент Владимир Зеленский рассказал о закрытии для посетителей с 17 марта заведений питания, развлечений и услуг, а также другие меры по предотвращению распространения коронавируса, который уже зафиксировали у двух жителей Киева. Ранее с предложениями к Кабмину обратился президент Владимир Зеленский, рекомендовав ряд мероприятий. Главные тезисы: Президент Владимир Зеленский предупреждил мэра Харькова Геннадия Кернеса об уголовной ответственности за отказ приостановить работу метро в Харькове из-за карантина. Партия быстрых тестов для выявления коронавирусной инфекции на 1 млн человек прибудет в Украину в субботу, 21 марта. При необходимости в Украине будет введено чрезвычайное положение для недопущения распространения коронавируса. Зеленский посоветовал украинцам бороться с демографическим кризисом во время карантина. Зеленский рассчитывает на формирование при помощи бизнеса фонда на борьбу с коронавирусом в 13 млрд гривен. Как сообщали Українські Новини, вчером 16 марта в Черновцах умерла женщина, которая лежала в больнице с подозрением на коронавирус. Ранее Зеленский обратился в Минфраструктуры с рекомендациями запретить с 12:00 18 марта работу метро и ж\/д, авиа- и автобусное междугороднее пассажирское сообщение. За сутки количество заразившихся коронавирусом по всему миру увеличилось на 10 996 случаев до 167 392. Количество летальных случаев увеличилось до 6 503 (670 за сутки).