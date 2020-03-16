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  • Зеленский на "Свободе слова" рассказал какие меры приняты для борьбы с коронавирусом в Украине
16 марта 2020, понедельник, 23:02 2115 Обновляется
Кабмин 2020-03-17T00:16:36+02:00
Українські Новини
Зеленский на "Свободе слова" рассказал какие меры приняты для борьбы с коронавирусом в Украине

Зеленский на "Свободе слова" рассказал какие меры приняты для борьбы с коронавирусом в Украине

Ярина Вацяк
Кабмин, Коронавирус, Отмена поезда, закрытие метро, коронавирус в Украине, Карантин из-за коронавируса, Закрытие заведений

Президент Владимир Зеленский рассказал о закрытии для посетителей с 17 марта заведений питания, развлечений и услуг, а также другие меры по предотвращению распространения коронавируса, который уже зафиксировали у двух жителей Киева. Ранее с предложениями к Кабмину обратился президент Владимир Зеленский, рекомендовав ряд мероприятий.

Главные тезисы: 

  • Президент Владимир Зеленский предупреждил мэра Харькова Геннадия Кернеса об уголовной ответственности за отказ приостановить работу метро в Харькове из-за карантина. 
  • Партия быстрых тестов для выявления коронавирусной инфекции на 1 млн человек прибудет в Украину в субботу, 21 марта.
  • При необходимости в Украине будет введено чрезвычайное положение для недопущения распространения коронавируса.
  • Зеленский посоветовал украинцам бороться с демографическим кризисом во время карантина.
  • Зеленский рассчитывает на формирование при помощи бизнеса фонда на борьбу с коронавирусом в 13 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, вчером 16 марта в Черновцах умерла женщина, которая лежала в больнице с подозрением на коронавирус.

Ранее Зеленский обратился в Минфраструктуры с рекомендациями запретить с 12:00 18 марта работу метро и ж/д, авиа- и автобусное междугороднее пассажирское сообщение.

За сутки количество заразившихся коронавирусом по всему миру увеличилось на 10 996 случаев до 167 392. Количество летальных случаев увеличилось до 6 503 (670 за сутки).

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