Зеленский на "Свободе слова" рассказал какие меры приняты для борьбы с коронавирусом в Украине

Президент Владимир Зеленский рассказал о закрытии для посетителей с 17 марта заведений питания, развлечений и услуг, а также другие меры по предотвращению распространения коронавируса, который уже зафиксировали у двух жителей Киева. Ранее с предложениями к Кабмину обратился президент Владимир Зеленский, рекомендовав ряд мероприятий.

Главные тезисы:

Президент Владимир Зеленский предупреждил мэра Харькова Геннадия Кернеса об уголовной ответственности за отказ приостановить работу метро в Харькове из-за карантина.

Партия быстрых тестов для выявления коронавирусной инфекции на 1 млн человек прибудет в Украину в субботу, 21 марта.

При необходимости в Украине будет введено чрезвычайное положение для недопущения распространения коронавируса.

Зеленский посоветовал украинцам бороться с демографическим кризисом во время карантина.

Зеленский рассчитывает на формирование при помощи бизнеса фонда на борьбу с коронавирусом в 13 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, вчером 16 марта в Черновцах умерла женщина, которая лежала в больнице с подозрением на коронавирус.

Ранее Зеленский обратился в Минфраструктуры с рекомендациями запретить с 12:00 18 марта работу метро и ж/д, авиа- и автобусное междугороднее пассажирское сообщение.

За сутки количество заразившихся коронавирусом по всему миру увеличилось на 10 996 случаев до 167 392. Количество летальных случаев увеличилось до 6 503 (670 за сутки).