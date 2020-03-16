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  • Зеленский собрал в Офисе президента Ахметова, Коломойского и других олигархов
16 марта 2020, понедельник, 21:48 6582
Политика 2020-03-16T21:49:01+02:00
Українські Новини
Зеленский собрал в Офисе президента Ахметова, Коломойского и других олигархов

Зеленский собрал в Офисе президента Ахметова, Коломойского и других олигархов

Ольга Фандорина
Олигархи, Владимир Зеленский, Офис Президента Украины, коронавирус в Украине
Встреча с бизнесом у Зеленского. Фото: Офис президента
Встреча с бизнесом у Зеленского. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский собрал олигархов и крупных бизнесменов в Офисе президента. Об этом сообщает расследование "Схем".

Свидетелями их публично не анонсированного визита на Банковую стала съемочная группа программы "Схемы: коррупция в деталях".

Около 17 часов на территорию Офиса президента заехала машина олигарха Рината Ахметова.

Впоследствии съемочная группа "Схем" зафиксировала здесь кортеж владельца холдинга DCH Александра Ярославского и основателя холдинга "Кернел Групп" Андрея Веревского.

Также за час до встречи, с Днепра в Киев прилетел частный борт, которым пользуется олигарх Игорь Коломойский. Позже зафиксировали на выезде из ОП машину, которой пользуется олигарх.

"Журналисты попросили Офис президента предоставить полный список участников встречи и перечень вопросов, которые на ней обсуждались. Редакция ожидает ответа", - говорится в сообщении.

Также позже стало известно, что Зеленский провел встречу с крупным бизнесом для помощи во время борьбы с распространением коронавируса.

"Украинцы должны чувствовать себя защищенными, когда обращаются в государственные больницы. И я настаиваю, чтобы вы помогли сейчас", - цитирует ОП слова Зеленского. И как сообщается, бизнесмены согласились с предложениями президента и пообещали оказать всю необходимую помощь государству.

Напомним, что частная клиника Eurolab объявила, что у них имеется в наличии экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию.

12 марта в Радомышле Житомирской области ввели чрезвычайное положение из-за зафиксированного случая коронавируса. Заболевшей был 71 год. Также в городе провели дезинфекцию церкви, а 22 контактировавших с женщиной человек изолировали, среди них – двое жителей Киева.

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