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16 марта 2020, понедельник, 23:29 702
Общество 2020-03-16T23:29:47+02:00
Українські Новини
Зеленский посоветовал украинцам бороться с демографическим кризисом во время карантина

Зеленский посоветовал украинцам бороться с демографическим кризисом во время карантина

Ольга Фандорина
Коронавирус, Владимир Зеленский, Демографический кризис, Пандемия коронавируса

Президент Владимир Зеленский заявляет, что при необходимости в Украине будет введено чрезвычайное положение для недопущения распространения коронавируса, две жертвы которого зафиксированы в Киеве, а также - посоветовал бороться с демографическим кризисом, передают Українськi Новини.

"Мы не находим времени на простую беседу, на общение с нашими детьми, дедушек-бабушек с внуками. Будьте дома, читайте книги, смотрите кино. И для молодых людей, вы же знаете, что у нас есть один кризис, но никто не отменял демографический кризис в Украине. Я думаю, что настало время бороться с этим кризисом", - сказал Президент Владимир Зеленский в эфире ток-шоу "Свобода слова".

Также он добавил, что борьба с коронавирусом - очень сложная задача.

"Я всем советую оставаться дома, если вы можете… Лучший выход из этой ситуации - это быть дома, если вы чувствуете, что у вас температура, пожалуйста, звоните срочно доктору. Мы поможем", - сказал Президент.

Как сообщали Українські Новини, президент Владимир Зеленский обратился в Минфраструктуры с рекомендациями запретить с 12:00 18 марта работу метро и ж/д, авиа- и автобусное междугороднее пассажирское сообщение.

Также  Зеленский просит Кабинет Министров запретить массовые мероприятия с участием более 10 лиц, включая церковные обряды в то время, как в Украине подтвердили два новых случая коронавируса. 

В то же время Зеленский считает недопустимым изменение графика работы Верховной Рады.

Тем временем, 16 марта вечером в Черновцах умерла женщина, которая лежала в больнице с подозрением на коронавирус.

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