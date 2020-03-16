Зеленский посоветовал украинцам бороться с демографическим кризисом во время карантина

Президент Владимир Зеленский заявляет, что при необходимости в Украине будет введено чрезвычайное положение для недопущения распространения коронавируса, две жертвы которого зафиксированы в Киеве, а также - посоветовал бороться с демографическим кризисом, передают Українськi Новини.

"Мы не находим времени на простую беседу, на общение с нашими детьми, дедушек-бабушек с внуками. Будьте дома, читайте книги, смотрите кино. И для молодых людей, вы же знаете, что у нас есть один кризис, но никто не отменял демографический кризис в Украине. Я думаю, что настало время бороться с этим кризисом", - сказал Президент Владимир Зеленский в эфире ток-шоу "Свобода слова".

Также он добавил, что борьба с коронавирусом - очень сложная задача.

"Я всем советую оставаться дома, если вы можете… Лучший выход из этой ситуации - это быть дома, если вы чувствуете, что у вас температура, пожалуйста, звоните срочно доктору. Мы поможем", - сказал Президент.

Как сообщали Українські Новини, президент Владимир Зеленский обратился в Минфраструктуры с рекомендациями запретить с 12:00 18 марта работу метро и ж/д, авиа- и автобусное междугороднее пассажирское сообщение.

Также Зеленский просит Кабинет Министров запретить массовые мероприятия с участием более 10 лиц, включая церковные обряды в то время, как в Украине подтвердили два новых случая коронавируса.

В то же время Зеленский считает недопустимым изменение графика работы Верховной Рады.

Тем временем, 16 марта вечером в Черновцах умерла женщина, которая лежала в больнице с подозрением на коронавирус.