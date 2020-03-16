В Черновцах умерла девушка, у которой подозревали коронавирус

В Черновцах умерла девушка, которая лежала в больнице с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает Черновицкая облгосадминистрация, говорится в Telegram-канале "Коронавирус онлайн" Смерть наступила около 19:00. Уточняется, что смерть наступила в результате хронической патологии, не связанной с подозреваемым диагнозом. Незадолго до этого у женщины взяли анализы на COVID-19. Результаты ожидаются в ближайшее время. Если диагноз подтвердится, это будет вторая смерть в Украине пациента, больного COVID-19. Как сообщали Українські Новини, президент Владимир Зеленский просит Кабинет Министров запретить массовые мероприятия с участием более 10 лиц, включая церковные обряды в то время, как в Украине подтвердили два новых случая коронавируса. Также Зеленский обратился в Минфраструктуры с рекомендациями запретить с 12:00 18 марта работу метро и ж\/д, авиа- и автобусное междугороднее пассажирское сообщение. За сутки количество заразившихся коронавирусом по всему миру увеличилось на 10 996 случаев до 167 392. Количество летальных случаев увеличилось до 6 503 (670 за сутки).