В Черновцах умерла девушка, у которой подозревали коронавирус

В Черновцах умерла девушка, которая лежала в больнице с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщает Черновицкая облгосадминистрация, говорится в Telegram-канале "Коронавирус онлайн"

Смерть наступила около 19:00. Уточняется, что смерть наступила в результате хронической патологии, не связанной с подозреваемым диагнозом.

Незадолго до этого у женщины взяли анализы на COVID-19. Результаты ожидаются в ближайшее время.

Если диагноз подтвердится, это будет вторая смерть в Украине пациента, больного COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, президент Владимир Зеленский просит Кабинет Министров запретить массовые мероприятия с участием более 10 лиц, включая церковные обряды в то время, как в Украине подтвердили два новых случая коронавируса.

Также Зеленский обратился в Минфраструктуры с рекомендациями запретить с 12:00 18 марта работу метро и ж/д, авиа- и автобусное междугороднее пассажирское сообщение.

За сутки количество заразившихся коронавирусом по всему миру увеличилось на 10 996 случаев до 167 392. Количество летальных случаев увеличилось до 6 503 (670 за сутки).