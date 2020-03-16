В Киеве проводят недостоверные тесты на коронавирус и ошибаются с диагнозом

Одна из частных киевских клиник проводит недостоверные тесты на коронавирус. Об этом сегодня на брифинге заявил первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

"Этой клиникой было поставлено несколько позитивных проб. После того, как они прошли референс-лабораторию, они все были аннулированы", - сообщил он. Поворозник подчеркнул, что на попытки заработать "бешеные деньги" в условиях дефицита должны отреагировать правоохранители, "в том числе и на тесты по 1500 грн, и на попытки продавать лекарства от коронавируса, которых не существует".

Он подчеркнул, что тесты на коронавирус нигде не продаются, и такое тестирование проводится только в медучреждениях. "Тест не дает 100% вариант, поэтому тест - это совокупный осмотр пациента: непосредственно тестирование, осмотр врачом, опрос, прослушивание и т.д.", - сказал он.

Всего в распоряжении Киева около 5000 тестов, они распределены между семью медучреждениями.

А тем временем, украинские супермаркеты взвинтили цены на медицинские маски: упаковки по 1200 гривен.

Напомним, что частная клиника Eurolab объявила, что у них имеется в наличии экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию.

12 марта в Радомышле Житомирской области ввели чрезвычайное положение из-за зафиксированного случая коронавируса. Заболевшей был 71 год. Также в городе провели дезинфекцию церкви, а 22 контактировавших с женщиной человек изолировали, среди них – двое жителей Киева.