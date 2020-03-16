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16 марта 2020, понедельник, 18:42 76
Транспорт 2020-03-16T18:46:21+02:00
Українські Новини
Skyup планирует вернуть из Египта украинских туристов

Skyup планирует вернуть из Египта украинских туристов

Ярина Вацяк
Карантин, Туристы, Коронавирус, SkyUp, украинцы в Египте
SkyUp Airlines. Фото: hrk.aerо
SkyUp Airlines. Фото: hrk.aerо

В то время, как министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что именно туроператоры должны вернуть отдыхавших граждан в Украину, авиакомпания Skyup намерена до конца недели вернуть из Египта в Украину всех украинских туристов, застрявших там из-за отмены туристическими операторами рейсов.

Об этом Українським Новинам сообщили в авиакомпании.

"До конца недели всех вернем из Египта", - сообщил представитель компании.

Первые рейсы в Египет и обратно стартуют 17 марта.

Как сообщали Українськi Новини, в Госпогранслужбе заявили, что украинцы должны самостоятельно возвращаться из Египта.

Ранее украинских туристов в Египте, которые отдыхали на курортах Египта Шарм-эль-Шейх и Хургада в отеле Reef Oasis Beach Resort 5 и Sentido Reef Oasis Senses 5 Resort, отправили на карантин.

Тем временем, Египет закрывает авиасообщения с 19 по 31 марта из-за коронавируса. Об обострении в Египте стало известно после того, как тысячи украинцев застряли в Египте в связи с отменой рейса властями. Отмечалось, что чартеры перестали с 14 марта.

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