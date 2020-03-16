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16 марта 2020, понедельник, 18:12 80
Экономика 2020-03-16T18:27:29+02:00
Українські Новини
Зеленский хочет просить МВФ и международных партнеров о финпомощи для преодоления последствий коронавируса

Зеленский хочет просить МВФ и международных партнеров о финпомощи для преодоления последствий коронавируса

Ярина Вацяк
Минфин, МВФ, Коронавирус, Владимир Зеленский, коронавирус в Украине, Карантин из-за коронавируса

Президент Владимир Зеленский просит Министерство финансов провести переговоры с Международным валютным фондом и иностранными партнерами относительно предоставления Украине финансовой помощи для преодоления последствий коронавируса. Об этом Зеленский сообщил в видеообращении, передают Українськi Новини.

"Министерству финансов - провести переговоры с Международным валютным фондом и другими международными партнерами о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса", - сказал он.

Также Зеленский ожидает от Минфина, Национального банка, государственных и коммерческих банков программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса, и концепцию налоговых изменений.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский поручил Кабинету Министров доплатить по 1 тыс. гривен пенсионерам, получающим менее 5 тыс. гривен пенсии.

Кроме того, Зеленский просит Минздрав временно запретить плановые операции и осуществлять только неотложные меры.

В список ограничительных мер во время карантина входит также закрытие метрополитена и ограничение пассажирских перевозок в общественном транспорте.

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