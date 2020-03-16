Сегодня Кабмин проведет заседание, - Зеленский

Кабинет Министров проведет в понедельник заседание, на котором Президент Владимир Зеленский призовет правительство рассмотреть вопрос закрытия для посетителей с 17 марта заведений питания, развлечений и услуг. Об этом Зеленский сообщил в видеообращении, передают Українськi Новини.

"Сегодня вечером состоится заседание правительства. Я призываю Кабинет Министров с 00:01 17 марта запретить принимать посетителей учреждениям культуры, торгово-развлекательным центрам, ресторанам, кафе, фитнес центрам и другим заведениям питания, развлечения и услуг", - сказал он.

Зеленский добавил, что рестораны и кафе смогут продолжить работу в режиме доставки еды на дом.

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Как сообщали Українськi Новини, Зеленский просит Мининфраструктуры запретить с 12:00 18 марта работу метро и ж/д, авиа- и автобусное междугороднее пассажирское сообщение.

Также Зеленский считает недопустимым изменение графика работы Верховной Рады.

Кроме того, президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров доплатить по 1 тыс. гривен получающим менее 5 тыс. гривен пенсии пенсионерам.