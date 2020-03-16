В Мариуполе с подозрением на коронавирус госпитализировали 4 человек, в том числе ребенка

В Донецкой области 4 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус, все госпитализированные находятся в Мариуполе в то время, как в Украине подтвердили два новых случая коронавируса.

Об этом сообщил начальник отдела стратегического развития здравоохранения Александр Педенко, пишет Mariupolnews.

Среди госпитализированных ребенок с матерью, а также мужчина и женщина. Все они недавно вернулись с отдыха за границей.

Биоматериалы направят на исследование, результаты ожидаются завтра.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 16 марта количество заражений коронавирусом по всему миру достигло 167 392 случаев. За сутки количество заразившихся коронавирусом по всему миру увеличилось на 10 996 случаев. Количество летальных случаев увеличилось до 6 503.

Ранее в Украине был зафиксирован смертельных исход после осложнений, которые вызвал коронавирус.

Тем временем в частные клиники Киева завезли экспресс-тесты на коронавирус, покупать их для проверки дома не стоит, поскольку сейчас в них нуждаются инфекционные отделения больниц.