УПЦ не намерена закрывать церкви из-за распространения коронавируса

В то время, как в Киеве объявили о закрытии всех заведений, кроме аптек и продуктовых магазинов, Украинская православная церковь (Московского патриархата) не намерена закрывать храмы из-за распространения коронавируса. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба УПЦ.

"Если мы закроем церкви, то мы не верим в Бога. Карантины - это демонстрация отсутствия искренности в религии", - сказали в УПЦ.

В Украинской православной церкви отметили, что единственное, что сделали в целях карантина - это заменили металлические чашечки для запивки после причастия на одноразовые стаканы.

При этом, в церкви отметили, что трансляции богослужений велись и до карантина, поскольку есть люди, которые в силу проблем со здоровьем не могут физически посетить службу.

Как сообщали Українськi Новини, в Министерстве здравоохранения Украины дали рекомендации по проведению богослужений на период карантина, который ввели в связи с распространением пандемии коронавируса в мире.

Также ПЦУ намерена проводить трансляции богослужений из-за карантина.