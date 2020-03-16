УПЦ не має наміру закривати церкви через поширення коронавіруса

В той час, як у Києві оголосили про закриття всіх закладів, крім аптек і продуктових магазинів, Українська православна церква (Московського патріархату) не має наміру закривати храми через поширення коронавірусу. Про це Українським Новинам повідомила прес-служба УПЦ.

"Якщо ми закриємо церкви, то ми не віримо в Бога. Карантини - це демонстрація відсутності щирості в релігії", - сказали в УПЦ.

В Українській православній церкві відзначили, що єдине, що зробили в цілях карантину - це замінили металеві чашки для запивки після причастя на одноразові склянки.

При цьому, в церкві відзначили, що трансляції богослужінь велися і до карантину, оскільки є люди, які через проблеми зі здоров'ям не можуть фізично відвідати службу.

Як повідомляли "Українські Новини", у Міністерстві охорони здоров'я України дали рекомендації по проведенню богослужінь на період карантину, який ввели у зв'язку з поширенням пандемії коронавіруса у світі.

Також ПЦУ має намір проводити трансляції богослужінь з-за карантину.