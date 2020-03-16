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16 березня 2020, понеділок, 15:17 28
Суспільство 2020-03-16T15:28:09+02:00
Українські Новини
УПЦ не має наміру закривати церкви через поширення коронавіруса

УПЦ не має наміру закривати церкви через поширення коронавіруса

Елена Новикова
УПЦ (МП), Богослужіння, коронавірус в Україні, Карантин в Україні
Церква. Фото: otvetim.info
Церква. Фото: otvetim.info

В той час, як у Києві оголосили про закриття всіх закладів, крім аптек і продуктових магазинів, Українська православна церква (Московського патріархату) не має наміру закривати храми через поширення коронавірусу. Про це Українським Новинам повідомила прес-служба УПЦ.

"Якщо ми закриємо церкви, то ми не віримо в Бога. Карантини - це демонстрація відсутності щирості в релігії", - сказали в УПЦ.

В Українській православній церкві відзначили, що єдине, що зробили в цілях карантину - це замінили металеві чашки для запивки після причастя на одноразові склянки.

При цьому, в церкві відзначили, що трансляції богослужінь велися і до карантину, оскільки є люди, які через проблеми зі здоров'ям не можуть фізично відвідати службу.

Як повідомляли "Українські Новини", у Міністерстві охорони здоров'я України дали рекомендації по проведенню богослужінь на період карантину, який ввели у зв'язку з поширенням пандемії коронавіруса у світі.

Також ПЦУ має намір проводити трансляції богослужінь з-за карантину.

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