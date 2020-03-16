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16 марта 2020, понедельник, 14:30 1614
Общество 2020-03-16T14:30:25+02:00
Українські Новини
В ПЦУ рассказали, как будут проходить богослужения в связи с карантином

В ПЦУ рассказали, как будут проходить богослужения в связи с карантином

Анна Рудык
Богослужение, Богослужения, ПЦУ, карантин в Украине
Церковь. Фото: heaclub.ru
Церковь. Фото: heaclub.ru

После того, как ПЦУ призвала прихожан не целовать иконы, Православная церковь Украины намерена проводить трансляции богослужений из-за карантина в связи с распространением коронавируса.

Об этом Українським Новинам сообщил спикер ПЦУ, архиепископ Евстратий (Зоря).

"Нет "онлайн-богослужения". А трансляции (богослужений) есть и будут", - сказал он.

По его словам, будут также введены ограничительные меры по примеру других церквей.

Частично такие меры уже введены с минувшей недели. 

Как сообщали Українськi Новини, В связи с распространением коронавируса Украинская Православная Церковь заявила, что коронавирусом нельзя заболеть через причастие.

Тем временем мэрия Киева закрывает торговые центры, спортклубы и рестораны - будут работать лишь аптеки и продуктовые. Также с завтрашнего дня, 17 марта, вслед за Киевом, Николаев временно приостанавливает работу объектов общего пользования из-за карантина.

А Одесса с понедельника закрывает все заведения общего пользования, кроме аптек и продуктовых магазинов.

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