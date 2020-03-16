В ПЦУ рассказали, как будут проходить богослужения в связи с карантином

После того, как ПЦУ призвала прихожан не целовать иконы, Православная церковь Украины намерена проводить трансляции богослужений из-за карантина в связи с распространением коронавируса.

Об этом Українським Новинам сообщил спикер ПЦУ, архиепископ Евстратий (Зоря).

"Нет "онлайн-богослужения". А трансляции (богослужений) есть и будут", - сказал он.

По его словам, будут также введены ограничительные меры по примеру других церквей.

Частично такие меры уже введены с минувшей недели.

Как сообщали Українськi Новини, В связи с распространением коронавируса Украинская Православная Церковь заявила, что коронавирусом нельзя заболеть через причастие.

Тем временем мэрия Киева закрывает торговые центры, спортклубы и рестораны - будут работать лишь аптеки и продуктовые. Также с завтрашнего дня, 17 марта, вслед за Киевом, Николаев временно приостанавливает работу объектов общего пользования из-за карантина.



А Одесса с понедельника закрывает все заведения общего пользования, кроме аптек и продуктовых магазинов.