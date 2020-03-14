Онлайн-трансляции богослужений и дистанция в 1,5 м. Минздрав дал рекомендации для религиозных организаций

13 марта заместитель министра здравоохранения Андрей Семиволос на встрече с Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций обратился с рекомендациями по проведению богослужений на период карантина, который ввели в связи с распространением пандемии коронавируса в мире. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения.

Заместитель Министра обратился к представителям Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций с такими рекомендациями:

По возможности на период карантина максимально ограничить проводить служения, которые предусматривают наличие людей и по возможности проводить их в онлайн-режиме. Рекомендовать не прикладываться к иконам на период карантина. Рекомендовать соблюдать дистанцию ​​минимум 1,5-2 метра. Разместить в храмах антисептические средства. Рекомендовать на период карантина не здороваться за руки, не целовать и не обнимать друг друга. Призвать верующих на время всеукраинского карантина особенно пристально следить за своим здоровьем и при появлении первых симптомов респираторных заболеваний сразу обращаться к врачу. Если верующие вернулись из страны, где было обнаружено COVID-19, призывать их самоизолироваться на время инкубационного периода (в течение 14 дней).

"Хочу подчеркнуть, что введенный в Украине с 12 марта по 3 апреля карантин с ограничительными противоэпидемических мероприятий это один из самых действенных способов минимизировать риски распространения на территории государства коронавируса COVID-19. Эти, прежде всего, превентивные меры, которые принимаются сейчас государством - это о нас, людей, и нашу с вами жизнь и здоровье! Именно поэтому обращаюсь следовать рекомендациям, предоставленных Министерством, полностью согласованы с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения по проведению богослужений на период карантина", - отметил Андрей Семиволос.

Как сообщали Українські Новини, Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций 13 марта обнародовал рекомендации и призыв к верующим в связи с распространением коронавируса.

Также 13 марта в Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса у пенсионерки из Житомирской области.