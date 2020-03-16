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16 марта 2020, понедельник, 12:44 4718
Общество 2020-03-16T13:06:23+02:00
Українські Новини
Киев с завтрашнего дня ограничивает въезд и выезд

Киев с завтрашнего дня ограничивает въезд и выезд

Анна Рудык
Коронавирус, Эпидемия коронавируса, карантин в Киеве, карантин в Украине
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

С завтрашнего дня, 17 марта, КГГА приняла решение ограничить въезд и выезд из Киева в связи с карантином из-за коронавируса, которым в Украине заразились уже 5 человек. Об этом говорится в сообщении мэра Киева Виталия Кличко.

Так, сообщается, что соответствующее решение было принято 16 марта на заседании постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

Кроме того, в Киеве не будут работать:

  • заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары. Они смогут принимать онлайн заказ на доставку еды;
  • торговые центры. За исключением продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек;
  • спортивные комплексы и залы;
  • заведения бытового обслуживания населения: СПА салоны, салоны красоты, сауны, косметологические кабинеты, кабинеты массажа, парикмахерские, тату салоны и другие;
  • развлекательные заведения — дискотеки, ночные клубы, компьютерные клубы.

Как сообщали Українські Новини, мэрия Киева закрывает торговые центры, спортклубы и рестораны - будут работать лишь аптеки и продуктовые.

Также Одесса с понедельника закрывает все заведения общего пользования, кроме аптек и продуктовых магазинов.

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