Киев с завтрашнего дня ограничивает въезд и выезд

С завтрашнего дня, 17 марта, КГГА приняла решение ограничить въезд и выезд из Киева в связи с карантином из-за коронавируса, которым в Украине заразились уже 5 человек. Об этом говорится в сообщении мэра Киева Виталия Кличко.

Так, сообщается, что соответствующее решение было принято 16 марта на заседании постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

Кроме того, в Киеве не будут работать:

заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары. Они смогут принимать онлайн заказ на доставку еды;

торговые центры. За исключением продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек;

спортивные комплексы и залы;

заведения бытового обслуживания населения: СПА салоны, салоны красоты, сауны, косметологические кабинеты, кабинеты массажа, парикмахерские, тату салоны и другие;

развлекательные заведения — дискотеки, ночные клубы, компьютерные клубы.

Как сообщали Українські Новини, мэрия Киева закрывает торговые центры, спортклубы и рестораны - будут работать лишь аптеки и продуктовые.

Также Одесса с понедельника закрывает все заведения общего пользования, кроме аптек и продуктовых магазинов.