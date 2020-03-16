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16 марта 2020, понедельник, 12:00 2181 Дополнено
Общество 2020-03-16T12:14:16+02:00
Українські Новини
В Одессе рекомендуют закрыть все заведения, кроме аптек и продуктовых магазинов

В Одессе рекомендуют закрыть все заведения, кроме аптек и продуктовых магазинов

Елена Новикова
Коронавирус, Геннадий Труханов, Одесская ОГА, карантин в Одессе, коронавирус в Украине, Закрытие заведений
Одесса. Фото: pixabay.com
Одесса. Фото: pixabay.com

Вслед за Львовом в Одессе выдали споряжение о временном закрытии всех объектов общего пользования, кроме продуктовых магазинов и аптек. Но позже мэр города заявил, что это только рекомендация.

Об этом сообщается на сайте Одесского областного совета.

"16 марта 2020 с 00.00 временно остановить работу таких объектов общего пользования независимо от формы собственности и подчинения с присутствием более 10 человек, расположенных в. Одессе, до особого распоряжения городского головы и отмены ограничительных мер", - говорится в распоряжении.

В распоряжении указано, что в Одессе временно закрываются такие заведения:

  • кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений;
  • детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных;
  • фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;
  • зоопарков, водных парков, парков аттракционов;
  • всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;
  • торгово-развлекательных центров;
  • строительных рынков и других (кроме продуктовых)
  • ресторанов, заведений общественного питания, в том числе в гостиницах, баров, клубов, кафе, дискотек, пабов;
  • других учреждений (по усмотрению и под личную ответственность руководителя).

(Новость дополнена подробностями)

Однако, 16 марта в 9:00 на аппаратном совещании Геннадий Труханов заявил, что его действия носят рекомендательный характер. 

"Мы не можем давать прямые указания. Мы можем рекомендовать, настоятельно рекомендовать, прислушаться к нашим рекомендациям, что касается мест массового скопления, если так можно сказать, или нахождения людей. Все перечислено в распоряжении", -  сказал мэр Одессы.

Как сообщали Українські Новини, до 3 апреля в Украине введен карантин.

Ранее сообщалось о том, что у вернувшихся из Италии украинцев коронавирус не обнаружили.

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