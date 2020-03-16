Женскую сборную по дзюдо эвакуировали из Греции в Украину

После того, как Lufthansa начала массово отменять рейсы в связи с пандемией коронавируса, из Грециии в Украину эвакуировали женскую сборную по дзюдо. Эвакуация прошла через Болгарию, передает Министерство иностранных дел Украины в Facebook.

Сообщается, что 14 спортсменок и тренер Геннадий Белодед находились в городе Салоники (Греция), когда Lufthansa отменила их рейс.

"Но скоординированные действия консулов Украины в Греции позволили сборной отбыть в Украину рейсом из Софии. В 09:25 наши спортсменки вернулись домой", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, из-за пандемии коронавируса в США начали массово скупать огнестрельное оружие.

Кроме того, Киев с завтрашнего дня ограничивает въезд и выезд.

Тем временем, в Одессе рекомендуют закрыть все заведения, кроме аптек и продуктовых магазинов.

Также туристический оператор компания Join Up намерена вернуть своих украинских туристов из Египта на следующей неделе (16-22 марта) по согласованию с Кабинетом Министров.

А украинцам, застрявших на границе Италии и Словении, разрешили проехать домой.