Женскую сборную по дзюдо эвакуировали из Греции в Украину

После того, как Lufthansa начала массово отменять рейсы в связи с пандемией коронавируса, из Грециии в Украину эвакуировали женскую сборную по дзюдо. Эвакуация прошла через Болгарию, передает Министерство иностранных дел Украины в Facebook. Сообщается, что 14 спортсменок и тренер Геннадий Белодед находились в городе Салоники (Греция), когда Lufthansa отменила их рейс. "Но скоординированные действия консулов Украины в Греции позволили сборной отбыть в Украину рейсом из Софии. В 09:25 наши спортсменки вернулись домой", - говорится в сообщении. Как сообщали Українські Новини, из-за пандемии коронавируса в США начали массово скупать огнестрельное оружие. Кроме того, Киев с завтрашнего дня ограничивает въезд и выезд. Тем временем, в Одессе рекомендуют закрыть все заведения, кроме аптек и продуктовых магазинов. Также туристический оператор компания Join Up намерена вернуть своих украинских туристов из Египта на следующей неделе (16-22 марта) по согласованию с Кабинетом Министров. А украинцам, застрявших на границе Италии и Словении, разрешили проехать домой.