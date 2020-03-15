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15 марта 2020, воскресенье, 10:29 746
Общество 2020-03-15T10:29:27+02:00
Українські Новини
Украинских туристов на курортах Египта закрыли на карантин

Украинских туристов на курортах Египта закрыли на карантин

Ольга Фандорина
Египет, Коронавирус, Пандемия коронавируса, Туристы в Египте
Египет. Фото: pixabay.com
Египет. Фото: pixabay.com

Украинских туристов, которые отдыхали на египетских курортах в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде, закрыли на карантин. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфрастурктуры Украины в Фейсбуке.

"Украинские туристы в Египте, которые отдыхали на курортах Египта Шарм-эль-Шейх и Хургада в отеле Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort5* находятся на карантине", - говорится в сообщении.

В Мининфраструктре отметили, что по окончанию карантина в случае не выявления случаев заражения коронавирусом Covid-19 после проведения лабораторных тестов туристы смогут вернуться в Украину.

"Мы просим отдыхающих сохранять спокойствие. Пожалуйста, оставайтесь на связи с турагентами для получения от них актуальной информации относительно обратных рейсов, и с представителями МИД", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Как сообщали Українські Новини, тысячи украинских туристов застряли в Египте - их обратные билеты отменены.

Также украинцам, застрявших на границе Италии и Словении, разрешили проехать домой.

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Украинских туристов на курортах Египта закрыли на карантин
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