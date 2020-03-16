подписаться на рассылку
25.95 26.89
28.75 29.95
˟
16 марта 2020, понедельник, 11:35 634
Финансы 2020-03-16T11:35:11+02:00
Українські Новини
Курс рубля подскочил. Почем продают валюту в обменниках в начале недели

Курс рубля подскочил. Почем продают валюту в обменниках в начале недели

Надежда Комендантова
Рубли, курс рубля, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине
Рубли. Фото: pixabay
Рубли. Фото: pixabay

В понедельник, 16 марта средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 13 марта, вырос на 1 копейку до 3,17 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи вырос на 3 копейки и составляет 3,75 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева 16 марта:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,17 3,75
Максимальный 3,56 5,00
Минимальный 2,30 3,53

Как сообщали Українські Новини, НБУ продал почти миллиард долларов за четыре дня, чтобы удержать гривну от обвала, но в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 13 марта на 31,91 коп. до 26,9479 UAH/USD, курс покупки – повысился на 15,36 коп. до 26,0852 UAH/USD.

Ранее НБУ рассказал, как будет обеззараживать банкноты.

10 марта после новостей о падении мировых рынков и цены на нефть межбанк открылся обвалом гривны

Больше новостей о: Рубли курс рубля курс рубля в Киеве курс рубля в Украине

Мэрия Киева закрывает торговые центры, спортклубы и рестораны - будут работать лишь аптеки и продуктовые
В Минздраве хотят ограничить передвижение по Украине из-за коронавируса
Новости
На улице Киева тысячи сотрудников МВД выстроились в очередь, чтобы пройти проверку на коронавирус 12:33
Мэрия Киева закрывает торговые центры, спортклубы и рестораны - будут работать лишь аптеки и продуктовые 12:18
Хотят отменить две пленарные недели: как будет работать Рада во время карантина 12:05
В Одессе рекомендуют закрыть все заведения, кроме аптек и продуктовых магазинов 12:00 Дополнено
Коронавирус. Фото: Информатор
В Нидерландах из-за коронавируса закрыли все школы и бары, а жители стоят в очередях за каннабисом 11:52
больше новостей
Порошенко срочно вылетает в Киев через Лондон, где заберет детей, - СМИ 21:03
Самолет с эвакуированными из Италии украинцами ожидают в Борисполе к 23.00 20:33
Коронавирус. Фото: Информатор
В 6 областях Украины зафиксировали подозрение на коронавирус 15:40 Инфографика
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Две сотрудницы киевского детского сада контактировали с погибшей от коронавируса женщиной 20:41 Документ
Медицинские маски. Фото: Юрий Бауман
Украинские супермаркеты взвинтили цены на медицинские маски: упаковки по 1200 гривен 13:08
больше новостей
Тест на коронавирус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривен за проверку на коронавирус - в частные клиники Киева завезли экспресс-тесты 11:47
Порошенко срочно вылетает в Киев через Лондон, где заберет детей, - СМИ 21:03
МАУ резко взвинтила цены на билеты за сутки до закрытия границы Украины 08:15
Тысячи украинских туристов застряли в Египте - их обратные билеты отменены 00:08
Минздрав Франции назвал препараты, которые категорически нельзя пить при коронавирусе 16:44
больше новостей
В Украине подтвердили два новых случая коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok