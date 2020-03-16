Курс рубля подскочил. Почем продают валюту в обменниках в начале недели

В понедельник, 16 марта средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 13 марта, вырос на 1 копейку до 3,17 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи вырос на 3 копейки и составляет 3,75 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева 16 марта:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,17 3,75 Максимальный 3,56 5,00 Минимальный 2,30 3,53

Как сообщали Українські Новини, НБУ продал почти миллиард долларов за четыре дня, чтобы удержать гривну от обвала, но в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 13 марта на 31,91 коп. до 26,9479 UAH/USD, курс покупки – повысился на 15,36 коп. до 26,0852 UAH/USD.

Ранее НБУ рассказал, как будет обеззараживать банкноты.

10 марта после новостей о падении мировых рынков и цены на нефть межбанк открылся обвалом гривны.