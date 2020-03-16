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16 марта 2020, понедельник, 10:15 769 Инфографика
Кабмин 2020-03-16T10:22:09+02:00
Українські Новини
Двенадцать украинцев за границей заразились коронавирусом, - МИД

Двенадцать украинцев за границей заразились коронавирусом, - МИД

Елена Новикова
МВД, Заражение, Коронавирус, коронавирус у украинцев, Пандемия коронавируса
Медик. Фото: freepik
Медик. Фото: freepik

В то время, как во всему миру коронавирусом заразились 167 392 человек, 12 украинцев инфицировались Covid-19 за пределами Украины. Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

Информация о количестве заразившихся украинцев за границей. Инфографика: Facebook/Міністрерство закордонних справ України.Информация о количестве заразившихся украинцев за границей. Инфографика: Facebook/Міністрерство закордонних справ України.

По данным МИД, шесть украинцев за границей лечатся от коронавируса Covid-19. Двое из них находятся в Германии, двое - в Италии, один - Молдове и один находится в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

При этом, пять украинцев за границей уже успешно завершили лечение, одна украинка умерла от осложнений коронавируса.

Кроме этого, отмечается, что всего было эвакуировано 170 украинцев (из Китая, Италии и лайнера Grand Princess).

Как сообщали Українські Новини, в Италии украинка умерла от коронавируса.

Ранее сообщалось о том, что за границей инфицировался Covid-19 украинский дипломат.

Также у вернувшихся из Италии украинцев коронавирус не обнаружили.

Тем временем, в понедельник 16 марта в Украине подтвердили два новых случая заражения коронавирусом Covid-19 в Черновицкой области. Всего в Украине зафиксировано пять случаев инфицирования коронавирусом.

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