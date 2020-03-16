Как будут штрафовать аптеки за необоснованное повышение цен

В то время как украинские супермаркеты резко подняли цены на медицинские маски, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) следит за ситуацией на рынках фармацевтики и предостерегает от необоснованного повышения цен.

Об этом говорится в сообщении комитета, передают Українськi Новини.



"Антимонопольный комитет официально сообщает: факты необоснованного повышения цен на лекарственные средства и предметы гигиены будут тщательно исследоваться в максимально сжатые сроки. То же же касается и других потенциальных злоупотреблений, например, создание искусственного дефицита", - говорится в нем.



За антиконкурентное поведение на рынке АМКУ может наложить штраф в размере до 10% годового оборота нарушителя.



Как сообщали Українськi Новини, МАУ грозит штраф до 10% годовой прибыли из-за резкого повышения цен на авиабилеты.



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