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16 марта 2020, понедельник, 07:00 744
Общество 2020-03-16T08:45:01+02:00
Українські Новини
Как будут штрафовать аптеки за необоснованное повышение цен

Как будут штрафовать аптеки за необоснованное повышение цен

Валерия Драгомирова
Штраф, Аптеки, АМКУ, Повышение цен, Коронавирус
Аптека
Аптека

В то время как украинские супермаркеты резко подняли цены на медицинские маски, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) следит за ситуацией на рынках фармацевтики и предостерегает от необоснованного повышения цен.

Об этом говорится в сообщении комитета, передают Українськi Новини.

"Антимонопольный комитет официально сообщает: факты необоснованного повышения цен на лекарственные средства и предметы гигиены будут тщательно исследоваться в максимально сжатые сроки. То же же касается и других потенциальных злоупотреблений, например, создание искусственного дефицита", - говорится в нем.

За антиконкурентное поведение на рынке АМКУ может наложить штраф в размере до 10% годового оборота нарушителя.

Как сообщали Українськi Новини, МАУ грозит штраф до 10% годовой прибыли из-за резкого повышения цен на авиабилеты. 

Кабинет Министров ввел карантин для предотвращения распространения коронавируса с 12 марта по 3 апреля.

С 17 марта Украина закрывает пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели.

13 марта в Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса Covid-19.

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