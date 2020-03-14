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14 марта 2020, суббота, 15:20 42
Общество 2020-03-14T15:20:57+02:00
Українські Новини
Из Житомира отменили автобусы в Радомышль: как доехать в город

Из Житомира отменили автобусы в Радомышль: как доехать в город

Варвара Горобець
Житомирская область, Автобусы, Радомышль, Коронавирус в Радомышле
Автовокзал Радомышля. Фото: questrum.livejournal.com
Автовокзал Радомышля. Фото: questrum.livejournal.com

В Житомире отменили автобусные рейсы в Радомышль, где 12 марта зафиксирован случай заражения коронавирусом COVID-19, который оказался смертельным для заразившейся женщины. Об этом Українським Новинам сообщили в диспетчерской автовокзала в Житомире.

"В Радомышль не ходят (рейсы) вообще...Нам сказали, что скорее всего до конца месяца рейсы не будут ходить", – сказала собеседница.

При этом, она отметила, что рейсы с Житомира до Радомышля не ходят с 18:30 вчерашнего дня.

Рейсы в Радомышль отмененыРейсы в Радомышль отменены

Автобусное сообщение прекращено из-за ЧП. ФОто: bus.com.uaАвтобусное сообщение прекращено из-за ЧП. ФОто: bus.com.ua

Отметим, что расстояние между Житомиром и Радомышлем составляет 74 км. До чрезвычайного положения, которое действует в области, в Радомышль ездило около 7 рейсовых автобусов в день. Сейчас доехать в город быстро можно только на машине.

До Радомышля в случае необходимости можно доехать на автомобиле. Фото: Карты GoogleДо Радомышля в случае необходимости можно доехать на автомобиле. Фото: Карты Google

Как сообщали Українськi Новини, 12 марта в Радомышле Житомирской области ввели чрезвычайное положение из-за зафиксированного случая коронавируса. Заболевшей был 71 год. Также в городе провели дезинфекцию церкви, а 22 контактировавших с женщиной человек изолировали, среди них – двое жителей Киева.

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