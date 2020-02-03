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03 февраля 2020, понедельник, 12:08 26
Жизнь 2020-02-03T12:23:33+02:00
Українські Новини
BAFTA-2020: представлен полный список победителей кинопремии

BAFTA-2020: представлен полный список победителей кинопремии

Елена Новикова
Кинопремия, лучший фильм, лучший актер, Лучшая актриса, 1917, BAFTA, Победители BAFTA
Кадр из фильма
Кадр из фильма "1917". Скриншот: YouTube/ Universal Pictures

В то время, как букмекеры делают ставки на главную кинопремию "Оскар-2020", Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) уже огласила победителей этого года. В номинации "Лучший фильм" победила историческая драма о Первой мировой войне — "1917". Полный список победителей опубликован на официальном сайте BAFTA

Лучший фильм

"1917"  

Лучший британский фильм

"1917"

Выдающийся дебют британского сценариста, режиссера или продюсера

"Наживка" Марк Дженкин (сценарист / режиссер), Кейт Байерс, Линн Уэйт (продюсеры) - победители

Лучший фильм на иностранном языке

"Паразиты"

Лучший документальный фильм

"Для Самы"

Лучший анимационный фильм

"Клаус"

Лучший режиссер

"1917" Сэм Мендес 

Лучший оригинальный сценарий

"Паразиты"

Лучший адаптированный сценарий

"Кролик Джоджо"

Лучшая актриса

"Джуди" Рене Зеллвегер 

Лучший актер

"Джокер" Хоакин Феникс 

Лучшая актриса второго плана

"Брачная история" Лора Дерн

Лучший актер второго плана

"Однажды в… Голливуде" Брэд Питт 

Лучшая оригинальная музыка

"Джокер" Хильдур Гуднадоуттир

Лучший кастинг

"Джокер"

Лучшая операторская работа

"1917" Роджер Дикинс

Лучший монтаж

"Ford против Ferrari" Эндрю Бакленд, Майкл МакКускер

Лучшая работа художника-постановщика

"1917" Деннис Гасснер, Ли Сандалес

Лучший дизайн костюмов

"Маленькие женщины" Жаклин Дюрран

Лучший грим/прически

"Скандал" Вивиан Бейкер, Казу Хиро, Энн Морган

Лучший звук

"1917" Скотт Миллан, Оливер Тарни, Рэйчел Тейт, Марк Тейлор, Стюарт Уилсон

Лучшие визуальные эффекты

"1917" Greg Butler, Guillaume Rocheron, Dominic Tuohy

Лучший британский короткометражный анимационный фильм

"Дедушка был романтиком"

Лучший британский короткометражный фильм

"Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)"

Восходящая звезда 2020 года 

Майкл Уорд

Как сообщали Українські Новини, 6 февраля в украинский прокат выйдут несколько долгожданных фильмов. Также в эти опубликовали трейлер 9 части "Форсажа".

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