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13 марта 2020, пятница, 19:49 3754
Спорт 2020-03-13T19:55:56+02:00
Українські Новини
Матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы остановлены из-за коронавируса

Матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы остановлены из-за коронавируса

Кира Молчанова
Футбол, лига, Лига Европы УЕФА
УЕФА. Фото: uefa.com
УЕФА. Фото: uefa.com

После появления информации о том, что Чемпионат Европы по футболу собираются перенести на 2021 год, а в Европе продолжает расти число заболевших, УЕФА заявил о переносе двух центральных еврокубков — Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

Об этом сообщает сайт УЕФА.

"В связи с распространением COVID-19 в Европе и решениями, которые в связи с этим приняли правительства разных стран, все матчи кубков УЕФА, запланированные на следующую неделю, переносятся", — говорится в сообщении.

Отметим, что в обоих турнирах продолжаются стадии 1/8 финала. Соответственно, из-за их переноса отложены на неопределенный срок и матчи 1/4 финала.

Как сообщали Українські Новини, следующие матчи Украинской премьер-лиги по футболу и кубка Украины будут проходить без зрителей из-за карантина до 3 апреля.

Руководители континентального футбола решили созвать все заинтерисованные стороны по поводу комплексных перспектив проведения матчей как на клубном уровне, так и соревнований сборных команд. 

Сборная Украины проведет товарищескую встречу со сборной Польши при пустых трибунах.

В США из-за коронавируса на осень перенесли крупнейший в мире музыкальный фестиваль Coachella.

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