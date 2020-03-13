Матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы остановлены из-за коронавируса

После появления информации о том, что Чемпионат Европы по футболу собираются перенести на 2021 год, а в Европе продолжает расти число заболевших, УЕФА заявил о переносе двух центральных еврокубков — Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

Об этом сообщает сайт УЕФА.

"В связи с распространением COVID-19 в Европе и решениями, которые в связи с этим приняли правительства разных стран, все матчи кубков УЕФА, запланированные на следующую неделю, переносятся", — говорится в сообщении.

Отметим, что в обоих турнирах продолжаются стадии 1/8 финала. Соответственно, из-за их переноса отложены на неопределенный срок и матчи 1/4 финала.

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