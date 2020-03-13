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13 марта 2020, пятница, 19:33 419
Медицина 2020-03-13T19:50:48+02:00
Українські Новини
Двоих жителей Житомирской области проверяют на коронавирус

Двоих жителей Житомирской области проверяют на коронавирус

Елена Новикова
Коронавирус, Анализы, коронавирус в Украине, Андрушовский район, Бердичевский район
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Коронавирус. Скриншот видео CBS News

В то время, как из-за коронавируса умерла пенсионерка, а 22 человек, контактировавших с ней, находятся в изоляции, в Житомирской области проверяется информация относительно возможного заболевания еще двух жителей с Андрушовского и Бердичевского районов. Об этом сообщается на сайте Житомирской ОДА.

"Оба мужчины имеют сходную симптоматику к коронавируса, госпитализированы и изолированы, у них отобраны материалы для проведения теста на выявление COVID-19", - отметил председатель ОГА Виталий Бунечко

Сообщается, что житель Андрушевского района с 11 на 12 марта вернулся домой из Польши, на границе прошел температурный контроль. Однако вечером 12 марта почувствовал признаки недомогания и 13 марта обратился к врачам. У мужчины диагностировали двустороннюю пневмонию, которая подтверждена рентгенологическим исследованием. Температура тела в норме.

Мужчина с Бердичевского района недавно вернулся с отдыха из Италии. После того как почувствовал признаки болезни, обратился к врачу. Он находится в медучреждении в изоляции.

На данный момент ожидаются результаты анализов.

Как сообщали Українські Новини, результаты теста девушки из Винницы, у которой подозревали коронавирус, отрицательные.

Ранее рассказывалось о том, действует ли коронавирус на детей и передается ли от беременных к детям.

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