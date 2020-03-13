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13 березня 2020, пʼятниця, 18:01 3
Суспільство 2020-03-13T18:03:04+02:00
Українські Новини
Україна закриває кордони: що це означає

Україна закриває кордони: що це означає

Кира Молчанова
Олексій Данілов, Коронавірус, коронавірус в Україні, закриття кордону
Межа. Фото: dpsu.gov.ua
Межа. Фото: dpsu.gov.ua

13 березня на брифінгу після засідання РНБО оголосили про закриття державного кордону для іноземців на 2 тижні. Українські Новини розповідають, що це означає для простих українців.

За словами Олексія Данілова, заборона вступає в силу через 48 годин. Це означає, що:

  • громадяни інших країн, у яких немає законного права перебувати на території країни, в Україну не допускатимуться;
  • всі громадяни України, які перебувають за кордоном, зможуть повернутися;
  • якщо українець їде з країни, де багато випадків захворювання коронавірусом, то йому доведеться проходити обсервацію і тест на коронавірус;
  • на всі пункти пропуску доставлять експрес-тести для виявлення коронавірусу.

Також Данилов просив українців обмежити туристичні поїздки за кордон.

За словами секретаря РНБО, Україна співпрацює з Червоним Хрестом. Члени організації будуть допомагати літнім людям, якщо вони захворіють на коронавірус. Їм будуть приносити їжу.

Як повідомляли Українські Новини, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що зупинити коронавірус COVID-19 в Європейському союзі неможливо.

За словами глави МВС Арсена Авакова, у Горлівці на контрольованих територіях "Донецької народної республіки" зареєстровано 12 випадків коронавіруса.

У ВООЗ попередили: інкубаційний період коронавіруса становить від 1 до 14 днів від моменту зараження до прояву перших симптомів.

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