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13 марта 2020, пятница, 16:29 330
Общество 2020-03-13T16:30:02+02:00
Українські Новини
В Трудовом кодексе планируют установить право работать дистанционно на период введения карантина, - Минздрав

В Трудовом кодексе планируют установить право работать дистанционно на период введения карантина, - Минздрав

Таня Войтюк
Трудовой кодекс, коронавирус в Украине, карантин в Киеве, карантин в Украине, Карантин из-за коронавируса
Украинцев просят работать дистанционно в связи с карантином. Фото: pexels
Украинцев просят работать дистанционно в связи с карантином. Фото: pexels

В связи с тем, что в Украине ввели карантин на три недели, а в Житомирской области тем временем зафиксировали первую смерть из-за коронавируса, в Кодексе законов о труде планируется установить право и возможность работать дистанционно на период введения карантинных мер.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшкона брифинге по итогам заседания СНБО, передают Українськi Новини.

"Минздрав уже давно выдал рекомендации работодателям стараться на этот период по возможности перевести людей на дистанционную работу. Такое правило мы даже хотим сейчас прописать в законопроекте, который мы инициируем к рассмотрению на внеочередной сессии Верховной Рады, где (планируем) узаконить в Кодексе законов о труде право и возможность работать дистанционно на период введения карантинных мер для того, чтобы исключить какие-либо спекуляции по этой теме", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, Украина закроет границы для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 через 48 часов на 2 недели для иностранных граждан.

Кабинет Министров ввел карантин для предотвращения распространения коронавируса с 12 марта по 3 апреля.

На данный момент в Украине подтвердили три случая заражения коронавирусом. На самоизоляции находятся 22 человека, контактировавших с женщиной с коронавирусом, 2 — киевляне.

В случае обнаружения симптомов коронавируса неоходимо самоизолироваться и сообщить об этом семейному врачу. После рекомендаций врача необходимо позвонить на государственную горячую линию по номеру 1545

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