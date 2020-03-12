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12 березня 2020, четвер, 11:35 20
Фінанси 2020-03-12T14:30:04+02:00
Українські Новини
Курс рубля зріс. Скільки коштує валюта в обмінниках Києва

Курс рубля зріс. Скільки коштує валюта в обмінниках Києва

Надежда Комендантова
Рубль, курс рубля, курс рубля в Україні, курс рубля в Києві
Рубль. Фото: pixabay
Рубль. Фото: pixabay

У четвер, 12 березня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в середу, 11 березня, підвищився на 9 копійок до 3,18 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом середній курс продажу виріс на 2 копійки і становить 3,76 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва 12 березня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,18 3,76
Максимальний 3,56 5,00
Мінімальний 2,30 3,53

Як повідомляли Українькі Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 11 березня на 79,58 коп. до 26,6527 UAH/USD, курс купівлі – підвищився на 46,63 коп. до 25,7430 UAH/USD.

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 12 березня, на 31,05 коп. до 25,6240 UAH/USD.

Тим часом, НБУ вперше в 2020 оголосив аукціон з продажу валюти.

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