Курс рубля впав. Скільки коштує валюта в обмінниках Києва

У п'ятницю, 13 березня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в четвер, 12 березня, знизився на 2 копійки до 3,16 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом середній курс продажу знизився на 4 копійки і становить 3,72 грн за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва 12 березня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,16 3,72 Максимальний 3,56 5,00 Мінімальний 2,30 3,53

Як повідомляли Українькі Новини, 10 березня після новин про падіння світових ринків і ціни на нафту міжбанк відкрився обвалом гривні.

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 12 березня на 6,10 коп. до 26,6259 UAH/USD, курс купівлі – підвищився на 13,87 коп. до 25,9147 UAH/USD.

Тим часом, НБУ вперше в 2020 оголосив аукціон з продажу валюти. і розповів, як буде знезаражувати банкноти.