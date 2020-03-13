Курс рубля впав. Скільки коштує валюта в обмінниках Києва

У п'ятницю, 13 березня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в четвер, 12 березня, знизився на 2 копійки до 3,16 грн за 10 рублів. Про це повідомляє BIN.ua. Тим часом середній курс продажу знизився на 4 копійки і становить 3,72 грн за 10 рублів. Курс рубля в обмінниках Києва 12 березня: 10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,16 3,72 Максимальний 3,56 5,00 Мінімальний 2,30 3,53 Як повідомляли Українькі Новини, 10 березня після новин про падіння світових ринків і ціни на нафту міжбанк відкрився обвалом гривні. У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 12 березня на 6,10 коп. до 26,6259 UAH\/USD, курс купівлі – підвищився на 13,87 коп. до 25,9147 UAH\/USD. Тим часом, НБУ вперше в 2020 оголосив аукціон з продажу валюти. і розповів, як буде знезаражувати банкноти.