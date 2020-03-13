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13 березня 2020, пʼятниця, 14:52 5
Фінанси 2020-03-13T15:01:25+02:00
Українські Новини
Курс рубля впав. Скільки коштує валюта в обмінниках Києва

Курс рубля впав. Скільки коштує валюта в обмінниках Києва

Надежда Комендантова
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Рубль. Фото: Gorlovka.Today
Рубль. Фото: Gorlovka.Today

У п'ятницю, 13 березня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в четвер, 12 березня, знизився на 2 копійки до 3,16 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом середній курс продажу знизився на 4 копійки і становить 3,72 грн за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва 12 березня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,16 3,72
Максимальний 3,56 5,00
Мінімальний 2,30 3,53

Як повідомляли Українькі Новини, 10 березня після новин про падіння світових ринків і ціни на нафту міжбанк відкрився обвалом гривні.

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 12 березня на 6,10 коп. до 26,6259 UAH/USD, курс купівлі – підвищився на 13,87 коп. до 25,9147 UAH/USD.

Тим часом, НБУ вперше в 2020 оголосив аукціон з продажу валюти. і розповів, як буде знезаражувати банкноти.

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