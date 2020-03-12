Россия закрывает границу для итальянцев

В то время как в Италии за сутки коронавирусом заразились более 2 тыс. человек, Россия временно запретила гражданам Италии въезжать в страну. Об этом пишет BBC Россия.

Сообщается, что запрет также коснется граждан третьих стран, которые приезжают из Италии. Эти меры приняты из-за вспышки коронавируса, который из всех стран Европы наиболее распространен в Италии.



В распоряжении правительства РФ говорится, что запрет вступает в силу 13 марта.



Россия также приостановит прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в Россию гражданам Италии. Ранее Россия запретила въезд гражданам Китая и Ирана.



Как сообщали Українські Новини, в Украине подтвердили два новых случая коронавируса. В Минздраве сообщили, что пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, проводится работа с контактами.



Кроме того, Украина эвакуирует украинцев из Италии через Рим сегодня-завтра.



После объявления о введении карантина в Италии на всей территории страны перед супермаркетами ряда городов выстроились очереди.



Тем временем коронавирус подозревают у еще одного украинца, вернувшегося из Польши.