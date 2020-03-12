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12 марта 2020, четверг, 19:51 358
Мир 2020-03-12T19:52:11+02:00
Українські Новини
Россия закрывает границу для итальянцев

Россия закрывает границу для итальянцев

Валерия Драгомирова
Россия, Коронавирус, коронавирус в Италии
Коронавирус. Фото: flickr
Коронавирус. Фото: flickr

В то время как в Италии за сутки коронавирусом заразились более 2 тыс. человек, Россия временно запретила гражданам Италии въезжать в страну. Об этом пишет BBC Россия.

Сообщается, что запрет также коснется граждан третьих стран, которые приезжают из Италии. Эти меры приняты из-за вспышки коронавируса, который из всех стран Европы наиболее распространен в Италии.


В распоряжении правительства РФ говорится, что запрет вступает в силу 13 марта.

Россия также приостановит прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в Россию гражданам Италии. Ранее Россия запретила въезд гражданам Китая и Ирана.

Как сообщали Українські Новини, в Украине подтвердили два новых случая коронавируса. В Минздраве сообщили, что пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, проводится работа с контактами.

Кроме того, Украина эвакуирует украинцев из Италии через Рим сегодня-завтра. 

После объявления о введении карантина в Италии на всей территории страны перед супермаркетами ряда городов выстроились очереди.

Тем временем коронавирус подозревают у еще одного украинца, вернувшегося из Польши. 

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